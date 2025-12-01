Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Governo Leite chega à etapa final das obras da primeira rampa de escape do Estado, na ERS-129, no Vale do Taquari

Com investimento de R$ 770 mil do governo Leite, a construção da primeira rampa de escape do Rio Grande do Sul, localizada no km 88 da ERS-129, ent...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/12/2025 às 17h28
Trecho onde ocorre a instalação é marcado por forte declive e elevado risco de acidentes envolvendo caminhões -Foto: Rafael Bento/Ascom EGR

Com investimento de R$ 770 mil do governo Leite, a construção da primeira rampa de escape do Rio Grande do Sul, localizada no km 88 da ERS-129, entre Muçum e Vespasiano Corrêa, entrou em fase final. A conclusão da obra está prevista para a primeira metade de dezembro. O dispositivo instalado amplia a segurança para quem trafega pela região, em um trecho que era marcado por forte declive e elevado risco de acidentes envolvendo caminhões.

O trabalho é executado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Nos últimos dias, o secretário da Pasta, Juvir Costella, realizou uma vistoria sobre o serviço. A caixa de brita já está concluída, com cerca de 2,8 mil m³ de material, aplicado após a escavação de um metro de profundidade. Também estão prontos os 50 metros de pavimento asfáltico nas duas extremidades da estrutura e o muro de anteparo, que atuará como barreira de contenção final.

Pintura e a sinalização

Nos próximos dias serão instalados os tonéis com água e executadas a pintura e a sinalização horizontal e vertical. A estrutura terá 700 metros de extensão, no sentido Vespasiano Corrêa–Muçum.

Segundo Costella, a obra representa mais um avanço significativo na prevenção de acidentes. “Esta é uma estrutura essencial para a segurança dos motoristas. Estamos no caminho certo e próximos de finalizar um equipamento que vai salvar vidas”, afirmou.

Planejamento e dedicação

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, também enfatizou a relevância do projeto. “A rampa é uma solução que atende uma demanda antiga e necessária. Ela é resultado de planejamento e dedicação técnica”, relatou.

Voltada especialmente para veículos pesados, como caminhões, a rampa de escape é um equipamento de segurança projetado para situações em que o motorista perde o controle do veículo. A estrutura conta com uma faixa lateral preenchida com material de alta resistência, que atua para reduzir gradualmente a velocidade e imobilizar o veículo de forma segura.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

© Rovena Rosa/Agência Brasil
