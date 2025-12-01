Torneio Municipal de Bolãozinho feminino e canastra reúne mais de 500 pessoas em Daltro Filho

A comunidade de Daltro Filho recebeu, no sábado (29), o Torneio Municipal de Bolãozinho Feminino e o Torneio de Canastra, mobilizando sociedades de damas e grupos de idosos de diversas localidades de Tenente Portela. As disputas ocorreram pela manhã, logo após a recepção das equipes, reunindo um grande número de participantes e visitantes.

Ao meio-dia, os presentes participaram de um almoço comunitário, fortalecendo a integração entre as comunidades. Durante toda a programação, famílias, amigos e moradores acompanharam as atividades, resultando em um público que ultrapassou 500 pessoas.

À tarde, a premiação destacou os sete ganhadores em cada modalidade. Na canastra, o título ficou com a Sociedade de Damas 10 de Março, seguida pelas equipes Alto Candeiro de Farias e Sol Nascente (Km 12). Também foram premiados o Grupo de Idosos Nascer do Sol (Centro), a Sociedade de Damas 1º de Setembro (Centro), a Sociedade de Damas Vitória (São Pedro) e o Grupo de Idosos Unidos para Sempre (São Pedro).

No bolãozinho feminino, a Sociedade de Damas Integração, anfitriã de Daltro Filho, conquistou o primeiro lugar. Na sequência ficaram Alto Alegre, Bairro Fries – Associação de Damas Sempre Alegre, Linha Becker, São Pedro – Associação de Idosos Unidos para Sempre, Bairro Verzeri e Grupo de Idosos Girassol. Entre os prêmios, destacou-se o fogão de quatro bocas destinado à equipe campeã, além das demais premiações entregues às ganhadoras.

Após a divulgação dos resultados, a programação seguiu com um baile aberto ao público, animado pela Banda Inovação, encerrando o dia de forma festiva.

A iniciativa foi promovida pela Administração Municipal, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, Agricultura e Meio Ambiente, Saúde e Saneamento, Gabinete da Primeira-Dama e Emater, com apoio de lideranças e voluntários de Daltro Filho, garantindo uma organização eficiente e ampla participação da comunidade.