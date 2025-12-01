Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Torneio Municipal de Bolãozinho feminino e canastra reúne mais de 500 pessoas em Daltro Filho

Após a divulgação dos resultados, a programação seguiu com um baile aberto ao público, animado pela Banda Inovação, encerrando o dia de forma festiva.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
01/12/2025 às 16h31
Torneio Municipal de Bolãozinho feminino e canastra reúne mais de 500 pessoas em Daltro Filho
Foto: Ascom Prefeitura

A comunidade de Daltro Filho recebeu, no sábado (29), o Torneio Municipal de Bolãozinho Feminino e o Torneio de Canastra, mobilizando sociedades de damas e grupos de idosos de diversas localidades de Tenente Portela. As disputas ocorreram pela manhã, logo após a recepção das equipes, reunindo um grande número de participantes e visitantes.

 Ao meio-dia, os presentes participaram de um almoço comunitário, fortalecendo a integração entre as comunidades. Durante toda a programação, famílias, amigos e moradores acompanharam as atividades, resultando em um público que ultrapassou 500 pessoas.

 À tarde, a premiação destacou os sete ganhadores em cada modalidade. Na canastra, o título ficou com a Sociedade de Damas 10 de Março, seguida pelas equipes Alto Candeiro de Farias e Sol Nascente (Km 12). Também foram premiados o Grupo de Idosos Nascer do Sol (Centro), a Sociedade de Damas 1º de Setembro (Centro), a Sociedade de Damas Vitória (São Pedro) e o Grupo de Idosos Unidos para Sempre (São Pedro).

 No bolãozinho feminino, a Sociedade de Damas Integração, anfitriã de Daltro Filho, conquistou o primeiro lugar. Na sequência ficaram Alto Alegre, Bairro Fries – Associação de Damas Sempre Alegre, Linha Becker, São Pedro – Associação de Idosos Unidos para Sempre, Bairro Verzeri e Grupo de Idosos Girassol. Entre os prêmios, destacou-se o fogão de quatro bocas destinado à equipe campeã, além das demais premiações entregues às ganhadoras.

 Após a divulgação dos resultados, a programação seguiu com um baile aberto ao público, animado pela Banda Inovação, encerrando o dia de forma festiva.

 A iniciativa foi promovida pela Administração Municipal, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, Agricultura e Meio Ambiente, Saúde e Saneamento, Gabinete da Primeira-Dama e Emater, com apoio de lideranças e voluntários de Daltro Filho, garantindo uma organização eficiente e ampla participação da comunidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 51 minutos

Saiba o que muda para tirar a CNH com as novas regras do Contran

Medida retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola

 Evento reúne mais de 150 servidores e apresenta novas práticas para gestão pública -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 1 hora

Capacitação reúne servidores estaduais e municipais para discutir compras públicas inovadoras

Mais de 150 servidores estaduais e municipais participaram, nesta segunda-feira (1/12), da abertura do InovaGov – Compras Públicas de Inovação, eve...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Veja como consultar os locais da prova discursiva do CNU 2025

Segunda etapa do concurso será no dia 7 de dezembro, em 228 cidades

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Geral Há 2 horas

Após condução coercitiva, ex-coordenador do INSS depõe na CPMI

Jucimar Fonseca apresentou atestado médico e foi para Manaus

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 2 horas

Vice-governadora recebe embaixador da Macedônia do Norte e reforça interesse em ampliar cooperação

Foto: Richard Casas / GVGA vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, recebeu na tarde desta segunda-feira, 1º de dezembro, o embaixador d...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
29° Sensação
2.41 km/h Vento
71% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 minutos

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
Entretenimento Há 17 minutos

Organizações se unem no lançamento do jogo Missão Climática
Direitos Humanos Há 17 minutos

Mulher arrastada foi vítima de tentativa de feminicídio, diz delegado
Tecnologia Há 33 minutos

Adoção de IA nas empresas exige novas práticas de liderança
Tecnologia Há 47 minutos

UniFECAF realiza encontro nacional de polos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,49%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,292,03 -4,89%
Ibovespa
158,611,02 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias