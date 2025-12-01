Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Brigada Militar reforça fiscalização da Piracema

Patrulhamento na Usina de Itá retira petrecho proibido e intensifica combate à pesca ilegal.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Comunicação Social 3º BABM
01/12/2025 às 10h56
Brigada Militar reforça fiscalização da Piracema
(Foto: 3°BABM | Erechim)

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), seguiu no domingo (30/11) com a “Operação Piracema 2025/2026”, dedicada a proteger o período reprodutivo dos peixes e impedir práticas de pesca ilegal.

O patrulhamento aquático ocorreu na Usina Hidrelétrica de Itá, abrangendo Severiano de Almeida, Marcelino Ramos e Mariano Moro. Durante a ação, os policiais localizaram e retiraram das águas uma tarrafa — equipamento proibido. O responsável pelo material não foi identificado, e o petrecho foi apreendido para posterior destruição.

A operação continua ativa até 31 de janeiro de 2026, com foco permanente na preservação da fauna aquática.

 
