Quatro nomes já se colocam na disputa pelo governo do RS em 2026

A corrida pelo governo do Rio Grande do Sul em 2026 já tem quatro pré-candidatos oficialmente apresentados por seus partidos, consolidando o cenário eleitoral após uma série de definições ocorridas neste fim de semana.

Pelo MDB, Gabriel Souza teve sua pré-candidatura confirmada no sábado, 29 de novembro, durante o Congresso Estadual da sigla realizado no Clube Farrapos, em Porto Alegre.

No PT, o nome de Edegar Pretto foi aprovado inicialmente pela Executiva Estadual na sexta-feira, 28, com a confirmação final prevista para o Encontro Estadual deste domingo, 30, no Hotel Embaixador.

Já o PDT lançou Juliana Brizola como pré-candidata no dia 15 de novembro, durante a Convenção Municipal de Porto Alegre.

Pelo PL, o Tenente-Coronel Zucco anunciou sua pré-candidatura em reunião na sede do partido, ao lado de deputados federais e estaduais da legenda. Com esses quatro nomes, o cenário político gaúcho começa a ganhar forma para a disputa de 2026.