Confirmada a renúncia do vice-prefeito de Frederico Westphalen, Chester Francescatto

Informação consta em nota oficial divulgada na noite dessa sexta-feira, 28, pela Executiva do Partido Progressista

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
01/12/2025 às 08h13
Confirmada a renúncia do vice-prefeito de Frederico Westphalen, Chester Francescatto
Foto: Divulgação LA +

O Partido Progressista de Frederico Westphalen confirmou na noite dessa sexta-feira, 28, a renúncia do vice-prefeito Chester Francescatto.

No documento, assinado pela Executiva do Progressistas, o partido reconhece a trajetória, a dedicação às causas sociais e a contribuição de Chester para o desenvolvimento município, mas ressalta que não concorda com a decisão de renunciar ao cargo.

Assim que a Executiva do Partido tomou conhecimento da intenção de renúncia, convocou reunião com seus membros e com a liderança do Executivo Municipal para reafirmar a importância da unidade administrativa, do alinhamento de gestão e da continuidade do projeto de governo que recebeu a confiança da população nas urnas.

Por fim, o Progressistas reforça que “segue convicto em seu compromisso com a administração municipal, com o plano de governo aprovado pela comunidade e com o desenvolvimento do nosso município”.

Confira a nota na íntegra:

O Partido Progressista de Frederico Westphalen vem a público expressar seu respeito ao vice-prefeito Chester Francescatto, reconhecendo sua trajetória, sua dedicação às causas sociais e sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município. Nossa consideração pela sua pessoa e pelo cidadão frederiquense permanece inalterada.

Embora não concordemos com a decisão de renunciar ao cargo, compreendemos que cada agente público possui liberdade para escolher os caminhos que julga adequados ao seu propósito e à sua atuação na vida pública.

Assim que a Executiva do Partido tomou conhecimento da intenção de renúncia, convocou reunião com seus membros e com a liderança do Executivo Municipal para reafirmar a importância da unidade administrativa, do alinhamento de gestão e da continuidade do projeto de governo que recebeu a confiança da população nas urnas.

O Progressistas reforça seu papel de sustentação, orientação e acompanhamento da administração municipal, mantendo a responsabilidade institucional que a sociedade espera de nós.

O Partido Progressista de Frederico Westphalen segue convicto em seu compromisso com a administração municipal, com o plano de governo aprovado pela comunidade e com o desenvolvimento do nosso município.

Continuaremos trabalhando com seriedade, diálogo e foco no interesse público, garantindo estabilidade e coerência ao projeto que conduzimos.
 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
