Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relatório da PEC da Segurança deve ser apresentado nesta semana

Previsão é que parecer seja apresentado nesta terça-feira (2)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/12/2025 às 08h47
Relatório da PEC da Segurança deve ser apresentado nesta semana
© Lula Marques/Agência Brasil

Aposta do governo federal para enfrentar o problema da segurança pública, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18 de 2025 deve ter seu relatório apresentado esta semana a líderes partidários.

Em postagem nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que o relator da PEC, deputado Mendonça Filho (União-PE), vai apresentar seu parecer nesta terça-feira (2).

Nesse mesmo dia, deve ser realizada uma reunião de líderes para debater a pauta da semana. Segundo Motta, a previsão é que o texto do relator seja votado na comissão especial na quinta-feira (4).

Motta quer votar a chamada PEC da Segurança Pública em plenário ainda este ano.

Entenda

A PEC 18 de 2025 vem sofrendo resistências no Parlamento e por parte de governadores, em especial, contra o dispositivo que atribui à União a elaboração do plano nacional de segurança pública que deverá ser observado pelos estados e o Distrito Federal.

Ao mesmo tempo, a PEC é considerada tímida por especialistas, que defendem reformas mais profundas na área de segurança pública do Brasil, apesar de reconhecerem que a proposta do Executivo é o primeiro passo para mudar o quadro atual.

A proposta estabelece que a União seja a responsável por elaborar a política nacional de segurança pública, “cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, integrado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios”.

Outras pautas

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), aguarda para esta semana a mensagem, do Poder Executivo, da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF) . A indicação foi anunciada no último dia 20 e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte.

A sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) está marcada para o próximo dia 10. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), anunciou que a leitura da mensagem da indicação de Messias ocorrerá na próxima quarta-feira (3), quando será concedida vista coletiva. O senador Weverton (PDT-MA) será o relator da indicação. A votação em plenário pode ocorrer também no dia 10.

O Senado também pode votar nesta semana o Projeto de Lei (PL) 5582 de 2025 , conhecido como PL Antifacção . O texto prevê penas mais duras para integrantes de facções criminosas e apreensão de bens de investigados.

Por 370 a 110 votos, a Câmara dos Deputados aprovou , no último dia 18, o texto-base do PL. Os deputados acataram o texto apresentado pelo relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que alterou trechos da proposta original encaminhada pelo governo federal. O relator apresentou cinco versões.

*Com informações da Agência Câmara e da Agência Senado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Eleições 2026 Há 5 horas

Quatro nomes já se colocam na disputa pelo governo do RS em 2026

Com esses quatro nomes, o cenário político gaúcho começa a ganhar forma para a disputa de 2026.

 Foto: Divulgação LA +
Renúncia Há 6 horas

Confirmada a renúncia do vice-prefeito de Frederico Westphalen, Chester Francescatto

Informação consta em nota oficial divulgada na noite dessa sexta-feira, 28, pela Executiva do Partido Progressista

© Ricardo Stuckert / PR
Política Há 14 horas

Isenção do IR injeta R$ 28 bilhões na economia, diz Lula

Em pronunciamento, afirmou que desigualdade caiu ao menor patamar

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Pronunciamento de Lula destacará isenção do IR e programas sociais

Na próxima semana, o presidente terá compromissos em PE e no CE
Política Há 4 dias

PL suspende atividades partidárias e salário de Bolsonaro

Ex-presidente cumpre pena pela condenação na trama golpista

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
30° Sensação
3.68 km/h Vento
61% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Justiça Há 7 minutos

RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Geral Há 7 minutos

Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Pix Seguro Há 22 minutos

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,857,89 -6,59%
Ibovespa
158,509,30 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias