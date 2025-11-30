Domingo, 30 de Novembro de 2025
Governo Leite entrega Licença de Operação para Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, no município de Ipê

O governo Leite entregou, neste sábado (29/11), a licença ambiental que autoriza a operação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, localiz...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/11/2025 às 00h11
Licença ambiental autoriza a operação da Pequena Central Hidrelétrica Saltinho -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo Leite entregou, neste sábado (29/11), a licença ambiental que autoriza a operação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, localizada entre os municípios de Ipê e Muitos Capões, nos Campos de Cima da Serra. Com investimento aproximado de R$ 230 milhões, o empreendimento está entre as maiores PCHs do país.

O ato ocorreu nas instalações da usina, reunindo autoridades, representantes da empresa Saltinho Energia S.A. e moradores da região, em um momento que marcou a consolidação de um importante empreendimento de geração hidrelétrica. A usina passa a contribuir para a geração de energia limpa e sustentável no Estado.

Matriz renovável

“A entrega da Licença de Operação da PCH Saltinho consolida a importância que as PCHs têm na matriz renovável. O Rio Grande do Sul conta com mais de 50 PCHs em operação, que superam 700 MW de potência instalada — o equivalente a aproximadamente 6% da capacidade total da matriz elétrica estadual. Além disso, fortalece o desenvolvimento regional, sempre respeitando as normas ambientais e garantindo benefícios permanentes para a população”, destacou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, que representou o governador Eduardo Leite no evento.

A hidrelétrica está instalada no Rio Ituim, na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Com potência de 27,27 MW, possui reservatório de 41,67 hectares e altura de barragem de 15 metros. A PCH entra em fase operacional após o cumprimento das etapas técnicas e ambientais previstas no licenciamento, incluindo o estudo e relatório de impacto ambiental (Eia/Rima).

Ato ocorreu nas instalações da usina, reunindo autoridades, representantes da empresa e moradores da região -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Ato ocorreu nas instalações da usina, reunindo autoridades, representantes da empresa e moradores da região -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Geração sustentável

“A entrega desta licença simboliza o rigor técnico e a eficiência do licenciamento ambiental. A PCH Saltinho é um exemplo de geração sustentável que respeita as normas e contribui para o fortalecimento da matriz energética do Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Chagas.

O empreendimento segue condicionado ao cumprimento dos programas ambientais, relatórios periódicos e monitoramentos definidos pela Fepam, que envolvem temas como qualidade da água, segurança de barramentos, fauna e flora. Como compensação ambiental, serão desenvolvidos 15 programas ambientais pelo empreendedor, entre eles o de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do Reservatório.

Texto: Ascom Sema/Fepam
Edição: Secom

