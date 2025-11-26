Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite impulsiona transição energética com licenciamento de empreendimentos em Osório e Viamão

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu, em novembro, duas Licenças Prévias e de Instalação Unificadas para empreendimentos de arm...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/11/2025 às 14h58
Governo Leite impulsiona transição energética com licenciamento de empreendimentos em Osório e Viamão
-

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu, em novembro, duas Licenças Prévias e de Instalação Unificadas para empreendimentos de armazenamento de energia em baterias (Bess), no Rio Grande do Sul. A medida, alinhada ao avanço nacional na regulação do setor, prepara o Estado para o Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), previsto para 2026.

A emissão das licenças ocorre em paralelo ao lançamento, pelo governo federal, da consulta pública que definirá as regras do certame. A convergência entre o ritmo acelerado do licenciamento estadual e a construção das diretrizes nacionais reforça o protagonismo do Estado no desenvolvimento de soluções para a transição energética brasileira.

Sobre as licenças

Os empreendimentos licenciados, Bess Pontal, em Viamão, integrado ao Complexo Eólico Pontal, e Bess Lagoa, localizado dentro da poligonal do Complexo Eólico Osório, são considerados estratégicos para a participação do Rio Grande do Sul no leilão dedicado exclusivamente ao armazenamento de energia.

O Bess Pontal terá capacidade de 720 MWh e potência de 180 MW, projetado para armazenar energia gerada no complexo eólico e entregá-la conforme a demanda do sistema elétrico. Já o Bess Lagoa contará com 55 MW de potência injetável e 301 MWh de capacidade de armazenamento, vinculado à Subestação Lagoa dos Barros, que possui Licença de Operação vigente.

O que são os Bess?

Os sistemas de armazenamento de energia em baterias (Bess) são instalações que utilizam baterias para armazenar eletricidade proveniente de diferentes fontes, como energia solar ou eólica, e disponibilizá-la quando necessário.

Esses sistemas são considerados fundamentais para estabilizar a rede elétrica, integrar energias renováveis, garantir o suprimento durante picos de consumo ou falhas na rede e otimizar custos operacionais do setor energético.

Avanço do licenciamento

Além das duas licenças já emitidas, outros seis processos de armazenamento em baterias estão em análise na Fepam, todos em estágio avançado. A expectativa é que novas autorizações sejam concedidas nas próximas semanas, ampliando o número de projetos aptos a disputar o leilão do governo federal em 2026.

Para o presidente da Fepam, Renato Chagas, o avanço das licenças reafirma o compromisso do órgão com a inovação e a transição energética. “O armazenamento de energia é uma tecnologia estratégica para o futuro do setor elétrico. A Fepam tem atuado com agilidade e rigor técnico para garantir que os empreendimentos atendam às exigências ambientais e possam competir com segurança e eficiência no leilão federal”, afirmou.

Texto: Cassiano Cavalheiro e Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nova licença atesta o cumprimento de todas as exigências ambientais necessárias para a operação da usina -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 dia

Governo Leite entrega licença de operação para primeira usina de etanol de trigo do Brasil

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entregou...

 Aldeia Campo Molhado, em Maquiné, durante a construção do plano de vida para a aldeia -Foto: Divulgação/ONG Aepim
Meio ambiente Há 2 dias

Governo do Estado investe R$ 4 milhões em ações sustentáveis para comunidades indígenas no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e do Departamento de Biodiversidade, promove uma série de açõe...

 Espetáculo gratuito de Zizi Possi foi em homenagem aos voluntários da enchente de 2024 -Foto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Meio ambiente Há 6 dias

Governo do Estado homenageia voluntários das enchentes com espetáculo “Choro das Águas” de Zizi Possi

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates),...

 -
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo emite licenças ambientais para ampliação industrial em Carlos Barbosa e para construção de oceanário em Gramado

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ...

 Monitoramentoé realizado por servidores da Fepam/Sema e instituições parceiras -Foto: Divulgação Ascom/Sema
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo do Estado inicia coletas para análise da qualidade da água em balneários

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitirá boletins semanais sobre a qualidade da água ...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.62 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI
Senado Federal Há 4 minutos

Inclusão no currículo escolar de defesa da vida desde a concepção avança
Senado Federal Há 4 minutos

Regulamentação da profissão de multimídia vai a sanção
Senado Federal Há 4 minutos

CDH aprova exigência de avaliação prática para intérpretes de Libras
Justiça Há 5 minutos

STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,82%
Euro
R$ 6,19 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 508,707,23 +3,02%
Ibovespa
158,331,30 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias