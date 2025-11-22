Sábado, 22 de Novembro de 2025
Plantio acelera e desenvolvimento inicial da soja é adequado no RS

Em geral, a emergência das lavouras está uniforme

Por: Editoria Local Fonte: Emater-Ascar
22/11/2025 às 14h36
Plantio acelera e desenvolvimento inicial da soja é adequado no RS
Área implantada com soja avançou de 28% para 43% do total projetado para esta safra, cujo cultivo está estimado em 6.742.236 hectares (Foto: Diones Roberto Becker)

A semeadura da soja avançou de forma consistente em todo o Rio Grande do Sul, favorecida por condições adequadas de umidade no solo e pela liberação gradual das lavouras ocupadas por culturas de inverno.

De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, a área implantada com soja avançou de 28% para 43% do total projetado para esta safra, cujo cultivo está estimado em 6.742.236 hectares. Neste mesmo período de 2024, o índice de plantio da oleaginosa alcançava aproximadamente 50%. Em geral, a emergência das lavouras está uniforme, com bom estande de plantas e desenvolvimento inicial compatível ao estágio fenológico.

A limitação de crédito e as restrições financeiras ocorridas recentemente em algumas regiões atrasaram a definição de áreas efetivamente cultivadas. Arrendadores e arrendatários negociam ajustes nos valores de arrendamento, diante da expectativa de menor retorno por unidade de área na safra atual.

 

