Plantio acelera e desenvolvimento inicial da soja é adequado no RS

Área implantada com soja avançou de 28% para 43% do total projetado para esta safra, cujo cultivo está estimado em 6.742.236 hectares (Foto: Diones Roberto Becker)

A semeadura da soja avançou de forma consistente em todo o Rio Grande do Sul, favorecida por condições adequadas de umidade no solo e pela liberação gradual das lavouras ocupadas por culturas de inverno.

De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, a área implantada com soja avançou de 28% para 43% do total projetado para esta safra, cujo cultivo está estimado em 6.742.236 hectares. Neste mesmo período de 2024, o índice de plantio da oleaginosa alcançava aproximadamente 50%. Em geral, a emergência das lavouras está uniforme, com bom estande de plantas e desenvolvimento inicial compatível ao estágio fenológico.

A limitação de crédito e as restrições financeiras ocorridas recentemente em algumas regiões atrasaram a definição de áreas efetivamente cultivadas. Arrendadores e arrendatários negociam ajustes nos valores de arrendamento, diante da expectativa de menor retorno por unidade de área na safra atual.

