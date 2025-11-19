Sustentabilidade: como a Epagri contribui para reduzir o impacto do campo no aquecimento global

Epagri foi responsável por mais da metade das 15,8 milhões de toneladas de emissões mitigadas por meio de ações do Plano ABC+SC (Foto: Aires Mariga / Epagri)

Santa Catarina é o 6º estado que menos contribui para o aquecimento global, segundo ranking do Observatório do Clima, e tem evoluído positivamente neste sentido no setor agropecuário. Entre 2022 e 2024, o estado reduziu as emissões em 15,2 milhões de toneladas, cerca de 20% da meta estabelecida pelo Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ABC+SC 2020-2030 . Mais da metade do volume (8,8 milhões de toneladas) foi mitigada por meio de tecnologias implementadas pela Epagri.

“Nossa principal missão dentro do ABC+SC é manter e expandir o uso de práticas sustentáveis já consolidadas pelas atividades de pesquisa e extensão rural, conciliando produtividade e preservação ambiental. Queremos posicionar Santa Catarina como referência em agropecuária de baixo carbono e resiliente às mudanças do clima, aumentando a sua competitividade no mercado”, afirma o presidente Dirceu Leite.

Lançado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária em 2023, o ABC+SC tem participação da Epagri e de outros órgãos do Governo, além de organizações do setor agropecuário. A meta é mitigar 86 milhões de toneladas de carbono até o ano de 2030.

A evolução tem sido bastante positiva. Segundo Humberto Bicca Neto, analista de extensão e coordenador do Plano ABC+SC na Epagri, em dois anos o estado implantou sistemas sustentáveis de mitigação das emissões de carbono em mais de 141 mil hectares de terras agropecuárias. “Deste total, cerca de 65% é resultado de capacitações realizadas pela Epagri. Mais de 18 mil produtores foram treinados no período”, afirma Bicca. A meta é chegar a 73 mil capacitados até 2030.

Sistemas sustentáveis

Seis tecnologias de sistemas de produção agropecuária sustentáveis difundidos pela Epagri se destacam no Plano ABC+SC: Florestas Plantadas, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), Manejo e Recuperação de Pastagens Degradadas (SPDG), Sistema Plantio Direto de Grãos (SPDG), Sistema Plantio Direto de Hortaliças (SPDH) e Sistemas Irrigados.

O Sistema Plantio Direto de Grãos (SPDG) é uma das práticas sustentáveis que mais contribuiu para o cumprimento das metas do atual Plano ABC+SC. Em dois anos, a ampliação da área plantada foi de 57.113 hectares. O SPDG protege o solo com plantas de cobertura, conhecidas como palhadas, dispensando o revolvimento da terra fora da linha de semeadura, o que contribui para a fixação do carbono no solo, reduzindo as emissões.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH) também tem avançado como estratégia da Epagri dentro do Plano ABC+SC, com implementação em 1.374 hectares em dois anos. A ampliação da área é considerada relevante considerando o tamanho médio utilizado pelos produtores. A Epagri é pioneira na pesquisa e na implementação deste sistema, iniciado na década de 1990. Ao longo dos anos, centenas de agricultores aderiram ao sistema para reduzir o uso de agrotóxicos e adubos químicos e, consequentemente, baratear os custos de produção.

Outra tecnologia que está sendo difundida pela Epagri como meta do ABC+SC é o Manejo e a Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD). De 2023 a 2024, a área com aplicação do sistema aumentou em 28.389 hectares. Entre os benefícios, estão o menor custo para o produtor e a maior sustentabilidade ambiental. Pesquisas da Epagri mostram que pastagens naturais têm a capacidade de transformar a pecuária catarinense em um sistema carbono zero, além de melhorar a infiltração de água, reduzir a erosão e aumentar a capacidade adaptativa para secas prolongadas.

Por Cléia Schmitz, jornalista Bolsista Epagri/Fapesc

Mais informações e entrevistas: Humberto Bicca Neto, analista de extensão e coordenador do Plano ABC+SC na Epagri, fone (48) 3665-5297

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596