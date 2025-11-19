Estudantes da Epagri/Cedup de Campo Erê conquistam primeiro lugar na etapa estadual da FECITEC/SC

Tiago Zanon Bortoli e Mariane Fuzinatto Zimmermann comemoram o reconhecimento

(Foto: Divulgação / Epagri)

Os alunos Mariane Fuzinatto Zimmermann e Tiago Zanon Bortoli, do Cedup de Campo Erê , um dos cinco centros de educação profissional agrotécnicos de Santa Catarina geridos pela Epagri, garantiram o primeiro lugar na etapa regional da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina ( Fecitec/SC ), na categoria de ensino profissionalizante. O evento, realizado entre os dias 4 e 6 de novembro, em Florianópolis, recebeu mais de 100 trabalhos, de 212 alunos da rede estadual de Santa Catarina. A Fecitec acontece anualmente em três etapas: escolar, regional e estadual e serve de estímulo para o desenvolvimento de pesquisas nas instituições públicas de Santa Catarina. Para Mariane e Tiago, “a participação na fase estadual foi muito gratificante e significativa, porque pudemos vivenciar momentos de troca de conhecimento com alunos e professores de todo o Estado”, contam.

O trabalho intitulado “O uso de alimentos funcionais na alimentação de frangos de corte” surgiu ao perceberem o aumento da demanda por alimentos produzidos de forma segura e sustentável. “Trabalhamos com os alimentos funcionais, aliando tanto os saberes tradicionais quanto as pesquisas científicas. O objetivo do projeto era substituir o uso de antibióticos promotores de crescimento por ingredientes naturais, capazes de melhorar o desempenho e a saúde das aves”, explicam os alunos.

O experimento, orientado pela professora de Zootecnia, Michelle Diehl e conduzido no aviário do Cedup , trouxe resultados positivos que comprovam a eficácia do uso de alimentos como alho em pó, pimenta preta moída e orégano desidratado aliados à ração. Eles observaram que a inclusão de 1% de alho em pó na dieta proporcionou os maiores pesos vivos em todas as fases de crescimento, superando os padrões esperados para a linhagem das aves. O orégano e a pimenta também contribuíram para o desempenho, embora com menor intensidade. O alho e o orégano se destacaram especialmente após os 35 dias de criação, promovendo maior ganho diário de peso e as menores taxas de mortalidade entre os grupos avaliados. Esses dados sugerem efeitos positivos sobre a saúde intestinal e o sistema imunológico das aves.

Segundo eles, o maior desafio foi conciliar o tempo de estudo com a execução do projeto, porque, em muitos momentos, precisaram se ausentar das aulas para realizar as atividades nos aviários. Tiago e Mariane ressaltam que o desenvolvimento do projeto exigiu intenso esforço de pesquisa, tanto na escolha dos alimentos funcionais, quanto na definição das proporções ideais. Para Michelle, é fundamental que os futuros técnicos agrícolas desenvolvam habilidades científicas e tecnológicas. Segundo a professora, “essas competências ampliam a capacidade de inovação, promovem práticas sustentáveis e fortalecem a autonomia na tomada de decisão no campo”.

Talentos e projetos

Os resultados obtidos no desenvolvimento da pesquisa somados à premiação, motivaram ainda mais Mariane e Tiago. Os alunos planejam seguir desenvolvendo trabalhos nesta área, explorando também outros alimentos funcionais, diferentes níveis de dosagem e novos objetivos experimentais. Estas novas abordagens já estão sendo desenvolvidas por outros estudantes do Cedup.

Além de Mariane e Tiago, as alunas Grasieli Milena Gromann e Rúbia Tais Antunes Zaparte, do ensino médio, também se classificaram para a etapa estadual da Fecitec, com uma pesquisa voltada para a avaliação do triticale com adubação química e orgânica. As conquistas alcançadas pela instituição ratificam o compromisso do Cedup de Campo Erê com o desenvolvimento do pensamento inovador e científico.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

