Governo de SC envia para Alesc programa para impulsionar investimentos em até R$ 26 bilhões e gerar 40 mil vagas de emprego no campo

Foto: Aires Mariga

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), enviou para Assembleia Legislativa (Alesc) o Programa Coopera Agro SC, uma iniciativa destinada a impulsionar o desenvolvimento do agronegócio catarinense por meio da ampliação do acesso ao crédito e do fortalecimento das cooperativas e agroindústrias do Estado. O programa prevê a criação de até 10 linhas de crédito, totalizando R$ 1 bilhão.

O Coopera Agro SC oferecerá linhas de crédito com condições diferenciadas, voltadas aos agricultores vinculados a cooperativas e integradoras. Os financiamentos terão taxa de juros reduzida, próxima a 9% ao ano, com prazo total de 10 anos, incluindo dois anos de carência.

A operação financeira será viabilizada em parceria entre o Governo do Estado e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), por meio da aquisição de Letras Financeiras com prazo de 10 anos. O programa prevê a criação de até 10 linhas de crédito, totalizando R$ 1 bilhão, sendo R$ 200 milhões aportados pelo Estado e R$ 800 milhões pelo setor privado. Como estímulo adicional à participação das cooperativas e agroindústrias, o Governo poderá liberar créditos acumulados de ICMS, limitados a até 50% do valor investido.

Ao todo, o Coopera Agro SC tem potencial para gerar R$ 26 bilhões em impacto econômico, 40 mil empregos diretos e indiretos e alcançar mais de 120 mil produtores rurais em todas as regiões do Estado. “Santa Catarina sempre se destacou pela força do campo, e o Coopera Agro SC reforça esse compromisso. Isso significa mais renda, mais empregos e mais oportunidades para os produtores rurais que fazem a agricultura catarinense ser uma potência no país”, afirma o governador Jorginho Mello.

A iniciativa responde a desafios estruturais do setor, como o elevado custo do crédito rural, a demanda crescente por investimentos produtivos e a necessidade de ampliar a competitividade catarinense frente a outros estados que já utilizam modelos financeiros semelhantes. “O Coopera Agro SC cria condições reais para que os agricultores, cooperativas e agroindústrias ampliem o acesso a financiamentos e possam investir com segurança. O impacto econômico estimado em R$ 26 bilhões mostra que estamos diante de um programa transformador para todas as regiões do Estado”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), com apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) e da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan).