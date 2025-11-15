Brasil estima colheita de 354,8 milhões de toneladas de grãos

O Brasil colherá 354,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/2026, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Em termos de área, a previsão para o atual ciclo é que o total utilizado para a produção seja de 84,4 milhões de hectares, o que corresponde a um crescimento de 3,3% na comparação com a safra anterior.
A segunda estimativa para a atual safra de grãos, divulgada na quinta-feira (13/11) pela CONAB, indica que a produtividade média nacional ficará em 4,2 mil quilos por hectare.
A companhia, no entanto, alerta que as projeções podem variar, a depender das condições climáticas das regiões produtoras – o que inclui as áreas do Sul onde ocorreram, recentemente, eventos adversos, bem como irregularidades pluviométricas no Mato Grosso e atraso de precipitações no Goiás.
