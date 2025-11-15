Sábado, 15 de Novembro de 2025
Brasil estima colheita de 354,8 milhões de toneladas de grãos

Segunda estimativa para a atual safra de grãos foi divulgada na quinta-feira (13/11)

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
15/11/2025 às 14h34
Brasil estima colheita de 354,8 milhões de toneladas de grãos
Brasil colherá 354,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/2026, segundo estimativa da CONAB (Foto: Diones Roberto Becker)

O Brasil colherá 354,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/2026, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Em termos de área, a previsão para o atual ciclo é que o total utilizado para a produção seja de 84,4 milhões de hectares, o que corresponde a um crescimento de 3,3% na comparação com a safra anterior.

A segunda estimativa para a atual safra de grãos, divulgada na quinta-feira (13/11) pela CONAB, indica que a produtividade média nacional ficará em 4,2 mil quilos por hectare.

A companhia, no entanto, alerta que as projeções podem variar, a depender das condições climáticas das regiões produtoras – o que inclui as áreas do Sul onde ocorreram, recentemente, eventos adversos, bem como irregularidades pluviométricas no Mato Grosso e atraso de precipitações no Goiás.

 

