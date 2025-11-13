Florianópolis recebe encontro internacional sobre aquicultura e pesca

Santa Catarina é o maior produtor nacional de moluscos – Foto: Divulgação/Epagri

Florianópolis recebe de 17 a 21 de novembro o XIII Fórum Ibero-Americano de Recursos Marinhos e Aquicultura (FIRMA). O evento reúne profissionais, pesquisadores e estudantes de diferentes países para debater e compartilhar informações em benefício da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável do setor. A Epagri é uma das organizadoras do FIRMA e terá participação de pesquisadores da empresa na programação do encontro .

Pela primeira vez o fórum será realizado em formato híbrido, com participação presencial e virtual. O evento presencial será realizado no Hotel Intercity, na SC-401, com abertura prevista para segunda-feira, às 9h, com presença de autoridades, incluindo o presidente da Epagri, Dirceu Leite, e o secretário da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Tiago Bolan Frigo.

Na terça-feira, às 10h30, o biólogo e pesquisador da Epagri/Cedap Felipe Suplicy falará sobre o “Impacto do mexilhão invasor Mytilus galloprovincialis na maricultura em Santa Catarina”. O Estado é o maior produtor nacional de moluscos , resultado de pesquisas realizadas pela Epagri e UFSC e um intenso trabalho de extensão. Suplicy é uma referência nacional no assunto. Em 2024, palestrou na ONU sobre os benefícios ecossistêmicos e sociais da criação de mexilhões no combate à fome mundial.

Na quarta-feira, às 11h20, o pesquisador da Epagri/Cedap Guilherme Rupp apresenta os “Avanços no cultivo de pepino-de-mar: inovação para a sustentabilidade da maricultura em Santa Catarina”. Apesar de ser pouco consumido no Brasil, o pepino-do-mar é considerado uma iguaria em outros países, principalmente na Ásia, e é visto como um cultivo de grande potencial para geração de renda no litoral catarinense. Rupp é membro da comissão organizadora XIII FIRMA e na Epagri desenvolve uma pesquisa para cultivo integral do pepino-do-mar em cativeiro.

Também na quarta-feira, às 14h, o engenheiro aquícola e pesquisador Epagri Bruno Corrêa da Silva fará a mediação da sessão sobre o cultivo de peixes de água doce. Atualmente, ele concentra seu trabalho no Campo Experimental de Piscicultura da Epagri em Itajaí. Sua atuação destaca-se na área de genética e nutrição de tilápia. Santa Catarina é hoje o quarto maior produtor da espécie no Brasil. Cerca de 30 mil piscicultores produzem mais de 50 mil toneladas de peixes por ano, 80% de tilápia .

Veja mais informações no site da evento.

Por Cléia Schmitz, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Mais informações e entrevistas: Guilherme Rupp, membro da comissão organizadora XIII FIRMA e pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca da Epagri(Cedap), fone (48) 3665-5055

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596