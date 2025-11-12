Sindicato Rural e SENAR RS Encerram Turma do Programa ATeG Agricultura em Tenente Portela

O Sindicato Rural de Tenente Portela, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR RS), realizou a cerimônia de encerramento da turma de Agricultura do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no último dia 06 de novembro.

O evento de encerramento ocorreu no Salão de Eventos do Parque Campestre Moconá e reuniu produtores rurais assistidos pelo Programa, técnicos de outros Programas ATeG da região, Supervisores do SENAR RS, além de lideranças e autoridades locais.

O Programa ATeG é um dos serviços oferecidos pelo SENAR RS aos produtores rurais da região. Ele consiste na prestação de assistência técnica e gerencial a 30 propriedades rurais por um período de três anos (ou 36 meses), com uma visita técnica individual mensal realizada por um profissional contratado pelo SENAR RS.

O SENAR RS possui vários grupos do ATeG na região, divididos por cadeias agropecuárias, atendendo mais de 240 produtores rurais.

Além do grupo de Agricultura que se encerrou, existem dois grupos de pecuária leiteira, um de piscicultura, um de apicultura, um de agroindústrias, um de olericultura e mais um grupo de agricultura em andamento.

O técnico responsável pelo grupo, o Engenheiro Agrônomo Diogo Bier, de Vista Gaúcha, considerou o trabalho "desafiante, mas compensador".

Ele destacou que os produtores acolheram bem as orientações e sugestões de manejo das culturas, o que resultou em "resultados positivos nas colheitas".

O Sindicato Rural de Tenente Portela representa o SENAR RS na região, abrangendo os municípios de Tenente Portela, Derrubadas, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Miraguaí.

Além das ações do SENAR RS, o Sindicato também atua na defesa e orientação dos produtores rurais sobre seus direitos e obrigações.

A presidente atual, Sra. Marcia Mueller Medeiros, ressaltou que, ao participar do ATeG e de outros cursos, os produtores rurais da região demonstram sua "resiliência, humildade e capacidade de superação", especialmente em períodos difíceis como o atual.

O SENAR RS, por sua vez, oferece à comunidade rural outros serviços além do ATeG, como cursos regulares de Formação Profissional, palestras e ações de Promoção Social.

Após as apresentações e falas, os participantes desfrutaram de um jantar oferecido pelo Sindicato Rural, proporcionando um momento de "completa integração".