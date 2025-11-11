Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MP manifesta Rejeição de Ação por Fraude à Cota de Gênero em Tenente Portela

Ministério Público aponta fragilidade nas provas e defende que eventual cassação poderia reduzir representatividade feminina na Câmara de Tenente Portela.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações ASCOM Camara
11/11/2025 às 10h24
MP manifesta Rejeição de Ação por Fraude à Cota de Gênero em Tenente Portela
(Foto: Divulgação)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, manifestou-se pela total improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) de número 0600461-77.2024.6.21.0101. A ação foi movida pela Coligação "PRA FRENTE PORTELA" e partidos aliados contra o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Tenente Portela e seus candidatos a Vereador nas Eleições de 2024.

Resumo da Ação Judicial Processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600461-77.2024.6.21.0101. Órgão Julgador: 101ª Zona Eleitoral de Tenente Portela RS.
Assunto: Fraude à cota de gênero (art. 10, \S 3^{\circ} da Lei n^{\circ} 9.504/97) para o cargo de Vereador na Eleição Proporcional. Investigante (Polo Ativo): Coligação "PRA FRENTE PORTELA" (REPUBLICANOS/PSD/ Federação PSDB CIDADANIA/ Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) e outros partidos (Partido dos Trabalhadores, Comissão Executiva do Partido Republicano Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático PSD).

Investigados (Polo Passivo): Eleição 2024 Nilton Nunes Gonçalves Vereador, Eleição 2024 Luisa Silva Barth Vereador, Eleição 2024 Marilene Fatima Silveira Vereador, Eleição 2024 Edinara Graciele dos Santos Vereador, e outros candidatos (Jeferson Alberto Biguelini, Natanael Diniz de Campos, Lair Binelli, Luciano Berta Filipin).

Argumentos da Acusação e Análise do MPE A parte autora alega que houve fraude à cota de gênero, sustentando que a candidatura de Edinara Graciele dos Santos foi fictícia. Os elementos centrais apresentados são: Votação zerada (0 votos) da candidata Edinara. *Ausência de atos efetivos de campanha. Adesão da candidata à campanha de um candidato de partido adversário (Gustavo Brun, do PT).

Depoimento da candidata Edinara, que alega ter sido cooptada pela presidente do MDB, Luísa Silva Barth, para "apenas compor a cota" mediante promessa de vantagem. O Ministério Público, em seu parecer assinado pela Promotora de Justiça Milena dos Santos Oliveira, concluiu pela fragilidade probatória e levantou a Teoria do Impacto Desproporcional. Fragilidade Probatória * Apesar da votação zerada, o MPE argumenta que este, isoladamente, não é suficiente para configurar a fraude, sendo necessária prova robusta de dolo e conluio. Houve repasse de verbas à candidatura de Edinara (R$ 2.500,00 do Fundo Partidário), o que afasta o indicador de "prestação de contas zerada". A defesa do MDB apresentou provas de atos de campanha iniciais, incluindo material gráfico, despesas com combustível e áudios/mensagens de WhatsApp da própria Edinara manifestando interesse em fazer campanha.

O MPE aponta um "profundo tumulto probatório" com narrativas conflitantes, não sendo possível determinar com certeza se houve fraude originária ou uma "sabotagem posterior" (candidata real que abandonou a campanha). Teoria do Impacto Desproporcional O MPE destacou que a finalidade da cota de gênero (art. 10, \S 3^{\circ} da Lei n.^{\circ} 9.504/97) é promover a equidade e aumentar a participação feminina na política. A procedência da AIJE resultaria na cassação de toda a chapa do MDB e do diploma de Luísa Silva Barth, uma mulher democraticamente eleita.

Com a anulação dos votos e recálculo dos quocientes, a cadeira de Luísa seria provavelmente assumida por candidatos homens das coligações beneficiadas, resultando em um "retrocesso fático na representatividade feminina" na Câmara Municipal. * O Ministério Público defende que a interpretação da norma deve ser teleológica, evitando que uma medida supostamente "corretiva" acabe por reproduzir a desigualdade que se pretendia combater.

Próximos Passos O parecer do Ministério Público, datado de 08 de novembro de 2025, solicita que a Justiça Eleitoral julgue a AIJE totalmente improcedente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 1 hora

Relator recua e aceita ação da PF contra facção sem aval de governador

Após críticas, Derrite faz seis alterações no projeto Antifacção

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 20 horas

Relator submete atuação da PF contra facções a pedido de governador

Secretário de SP foi nomeado para projeto de lei antifacção

 (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)
Política Há 1 dia

Trump promete “dividendo” de US$ 2 mil a americanos com receita de tarifas

Presidente dos EUA defende tarifaço e rebate críticas enquanto Suprema Corte analisa legalidade das medidas
Política Há 2 dias

Lula critica “velhas retóricas” que justificam intervenção em países

Na Cúpula Celac-UE, presidente defendeu o multilateralismo
Política Há 2 dias

Lula participa de cúpula da Celac na Colômbia

Encontro ocorre em momento de tensão no Caribe

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
26° Sensação
2.7 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 7 minutos

São Paulo recebe a 13ª edição da Tattoo Week na sexta com entrada gratuita
Senado Federal Há 7 minutos

COP 30 é celebrada em projeção no prédio do Congresso
Senado Federal Há 7 minutos

Indicação de Severino Ramos Neto para diretoria da ANTT segue ao Plenário
Justiça Há 7 minutos

PGR: ação do núcleo 3 mostra intenções “homicidas” de trama golpista
Câmara Há 27 minutos

Motta: Câmara não aceita perda de prerrogativas da Polícia Federal nem ofensa à soberania do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,23%
Euro
R$ 6,12 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 579,045,68 -1,87%
Ibovespa
158,024,42 pts 1.78%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias