Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula vai à Colômbia para participar da reunião de Cúpula da Celac-UE

Ele viaja no domingo e retorna a Belém para a COP30 na segunda-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/11/2025 às 13h04

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), no próximo domingo (9), em Santa Marta, na Colômbia. Para ele, será o ambiente apropriado para discutir a movimentação militar dos Estados Unidos na região do Caribe e na costa da Venezuela.

Nesta terça-feira (4), em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), Lula disse que conversou com o presidente estadunidense, Donald Trump, sobre o assunto no encontro que tiveram na Malásia, em outubro. Na ocasião, Lula se colocou à disposição para atuar como interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela .

“Só tem sentido a reunião da Celac, neste momento, se a gente for discutir essa questão dos navios de guerra americanos aqui nos mares da América Latina. Tive oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz”, disse Lula.

“Somos uma zona de paz, não precisamos de guerra aqui. O problema que existe na Venezuela é um problema político que deve ser resolvido na política”, acrescentou Lula.

A cúpula Celac-UE ocorre em momento de tensão no Caribe, para onde os Estados Unidos enviaram tropas terrestres, submarinos e navios militares. O governo do presidente Donald Trump bombardeou embarcações na região, sob a justificativa de estar combatendo as rotas de narcotráfico que abastecem o país norte-americano.

Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, argumenta que há interesses nas reservas de petróleo do país e que o reforço militar na região tem o objetivo de tirá-lo do poder.

A cúpula Celac-UE reunirá líderes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac, com foco na retomada do diálogo birregional e nas negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O encontro segue até a segunda-feira (10), mas Lula participa apenas do primeiro dia e retorna a Belém para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) .

O presidente está no Pará desde o último sábado (1º), onde inaugurou obras na capital e visitou aldeias indígenas e comunidades tradicionais no interior do estado. Nesta quinta (6) e sexta-feira (7), Lula preside a cúpula de líderes da COP30, em Belém, evento que antecede a conferência principal .

As negociações oficias entre os delegados de países signatários do tratado sobre o clima das Nações Unidas ocorrerão após a cúpula, de 10 a 21 de novembro. Na agenda, estão temas como financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 42 minutos

Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil

Texto deve ser votado ainda hoje no plenário da Casa

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Pesquisa indica mulheres jovens mais progressistas que homens

Pessoas com 15 a 35 anos responderam questionário na América Latina

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 18 horas

Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade

Licença passará de 10 dias para 20 dias

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 18 horas

Cidades precisam de ajuda para enfrentar crise climática, diz ministro

Barbalho constata que recursos ficam concentrados em grandes centros

 © SETUR/GOV PA
Política Há 20 horas

Lula sanciona lei que transfere capital para Belém temporariamente

Atos e despachos expedidos terão o registro da capital paraense

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
28° Sensação
3.85 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio
Senado Federal Há 8 minutos

Avança PEC que garante locais de descanso para motoristas em estradas
Tecnologia Há 23 minutos

Reforma tributária exige adaptação tecnológica das empresas
Senado Federal Há 23 minutos

CCT aprova 16 outorgas de emissoras de rádio no país
Câmara Há 23 minutos

Câmara aprova educação ambiental para trabalhadores visando a prevenção de desastres; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,78%
Euro
R$ 6,15 -0,76%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,831,19 +3,81%
Ibovespa
152,953,90 pts 1.49%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias