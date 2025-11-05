Lula vai à Colômbia para participar da reunião de Cúpula da Celac-UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), no próximo domingo (9), em Santa Marta, na Colômbia. Para ele, será o ambiente apropriado para discutir a movimentação militar dos Estados Unidos na região do Caribe e na costa da Venezuela.

Nesta terça-feira (4), em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), Lula disse que conversou com o presidente estadunidense, Donald Trump, sobre o assunto no encontro que tiveram na Malásia, em outubro. Na ocasião, Lula se colocou à disposição para atuar como interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela .

“Só tem sentido a reunião da Celac, neste momento, se a gente for discutir essa questão dos navios de guerra americanos aqui nos mares da América Latina. Tive oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz”, disse Lula.

“Somos uma zona de paz, não precisamos de guerra aqui. O problema que existe na Venezuela é um problema político que deve ser resolvido na política”, acrescentou Lula.

A cúpula Celac-UE ocorre em momento de tensão no Caribe, para onde os Estados Unidos enviaram tropas terrestres, submarinos e navios militares. O governo do presidente Donald Trump bombardeou embarcações na região, sob a justificativa de estar combatendo as rotas de narcotráfico que abastecem o país norte-americano.

Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, argumenta que há interesses nas reservas de petróleo do país e que o reforço militar na região tem o objetivo de tirá-lo do poder.

A cúpula Celac-UE reunirá líderes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac, com foco na retomada do diálogo birregional e nas negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O encontro segue até a segunda-feira (10), mas Lula participa apenas do primeiro dia e retorna a Belém para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) .

O presidente está no Pará desde o último sábado (1º), onde inaugurou obras na capital e visitou aldeias indígenas e comunidades tradicionais no interior do estado. Nesta quinta (6) e sexta-feira (7), Lula preside a cúpula de líderes da COP30, em Belém, evento que antecede a conferência principal .

As negociações oficias entre os delegados de países signatários do tratado sobre o clima das Nações Unidas ocorrerão após a cúpula, de 10 a 21 de novembro. Na agenda, estão temas como financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade.