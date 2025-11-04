Terça, 04 de Novembro de 2025
Justiça declara falência da Vier, tradicional fabricante de erva-mate fundada em 1944

Endividada em quase R$ 50 milhões e sem operações desde 2024, empresa tem sede lacrada e marca segue arrendada a outra indústria

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH - Coluna Giane Guerra
04/11/2025 às 10h55
(Foto: Solange Gelinski / Google Street View)

Foi decretada, a pedido da própria empresa, a falência da Vier Indústria e Comércio do Mate, tradicional fabricante de erva-mate fundada em 1944. Sua sede ficava em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, já sem atividades desde setembro de 2024.

A empresa pediu recuperação judicial em 2021 e agora tinha dívida de R$ 49,743 milhões. A soma dos bens, porém, fica em apenas R$ 11,884 milhões. A decisão judicial determina que seja lacrada a sede.

"Destacou, como causas da crise, a falta de matéria-prima decorrente da monocultura da soja, que substituiu ervais; problema de saúde do sócio-administrador em 1998 (falecido em 2020); encarecimento das matérias-primas e dos custos de frete vindos das filiais de Rio Negrinho (SC) e São Mateus do Sul (PR), esta sendo a única filial ainda ativa; tomada de financiamentos; problemas com o Fisco; e um incêndio que atingiu a sede em dezembro/2012.", diz trecho da sentença do juiz Eduardo Savio Busanello sobre os apontamentos feitos pela Vier para pedir autofalência.

Para a administração judicial da falência, foi nomeada a Estevez Guarda. A informação é de que um dos principais ativos é a marca, atualmente arrendada à empresa Rei Verde, de Erechim. A ideia é mantê-la e vender o patrimônio rapidamente para pagar credores.

 

 

 

