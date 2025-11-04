Boeing 727-200 chega ao Museu Militar de Panambi

O Museu Militar Brasileiro de Panambi, recebeu nesta segunda-feira (3) uma nova aeronave: o Boeing 727-200, avião símbolo da enchente que ficou semanas sozinho na pista alagada do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Modelo raro na aviação, ele foi doado pela Total Linhas Aéreas.

O translado do Boeing 727-200 entre a capital e a Região Noroeste começou na madrugada de domingo (2). O avião passou por Eldorado do Sul, Pantano Grande, São Sepé e Santa Maria, até chegar ao Museu Militar Brasileiro por volta das 11h desta segunda.

Um comboio de três carretas transportou a aeronave em partes. O avião pesa cerca de 45 toneladas e tem 47 metros de comprimento, além de 33 de envergadura e mais de 10 de altura.

Após ser instalado no museu de Panambi, o Boeing 727-200 poderá ser transformado em um restaurante ou auditório.

Relembre

Durante a enchente de 2024, o avião ficou parcialmente submerso na pista do Salgado Filho. Até então, era o último Boeing 727 em operação no Brasil, usado para o transporte de carga como Sedex.

O último voo feito foi em 3 de maio, horas antes do aeroporto ser fechado. Ele se deslocou de Guarulhos para Porto Alegre. Segundo informações que foram repassadas para a Fraport, o avião ficou no local porque não havia tripulação para removê-lo.

No fim de setembro, a empresa Total Linhas Aéreas comunicou que o vendeu para uma empresa de fora do Brasil. Porém, a aeronave precisou ser aposentada após a identificação dos danoscausados pela água da enchente.

Então, o avião de prefixo PR-TTP foi doado pela Total Linhas Aéreas ao Museu Militar Brasileiro.