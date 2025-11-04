Lara Vogt é escolhida Miss Pré Teen Rio Grande do Sul

A bom-progressense Lara Vogt, de 11 anos, foi escolhida como Miss Pré Teen Rio Grande do Sul, projeto que integra o “Venha Ser Miss”, uma iniciativa da Agência de Modelos Adriana Macedo, que busca identificar e desenvolver novos talentos para o mundo da beleza e da moda. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (3), após análise da comissão avaliadora de dois vídeos gravados por ela, um de apresentação e outro desenvolvido a partir de um conteúdo específico ordenado pela própria agência.

Segundo a organização do evento, “Lara impressionou com sua simpatia, elegância e desenvoltura. Ela representa com muito orgulho a graciosidade e a força das jovens gaúchas, que encantam com sua presença marcante e carisma em cada detalhe”.

De acordo com Fernanda Silvino, mãe de Lara, a primeira seletiva continha 800 meninas, no entanto, foram escolhidas apenas 24, entre elas, a bom-progressense, que é estudante do 6° ano da E.M.E.F. Professor Oniro Solano Bones. A próxima fase, a nacional, ocorre no dia 10 de dezembro, de forma totalmente online, em transmissão ao vivo pelo TikTok.