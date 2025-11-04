Terça, 04 de Novembro de 2025
Lara Vogt é escolhida Miss Pré Teen Rio Grande do Sul

Com simpatia e desenvoltura, jovem de Bom Progresso se destaca entre centenas de candidatas e avança para etapa nacional.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
04/11/2025 às 09h17
Lara Vogt é escolhida Miss Pré Teen Rio Grande do Sul
(Foto: Divulgação)

A bom-progressense Lara Vogt, de 11 anos, foi escolhida como Miss Pré Teen Rio Grande do Sul,  projeto que integra o “Venha Ser Miss”, uma iniciativa da Agência de Modelos Adriana Macedo, que busca identificar e desenvolver novos talentos para o mundo da beleza e da moda. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (3), após análise da comissão avaliadora de dois vídeos gravados por ela, um de apresentação e outro desenvolvido a partir de um conteúdo específico ordenado pela própria agência. 

Segundo a organização do evento, “Lara impressionou com sua simpatia, elegância e desenvoltura. Ela representa com muito orgulho a graciosidade e a força das jovens gaúchas, que encantam com sua presença marcante e carisma em cada detalhe”.

De acordo com Fernanda Silvino, mãe de Lara, a primeira seletiva continha 800 meninas, no entanto, foram escolhidas apenas 24, entre elas, a bom-progressense, que é estudante do 6° ano da E.M.E.F. Professor Oniro Solano Bones. A próxima fase, a nacional, ocorre no dia 10 de dezembro, de forma totalmente online, em transmissão ao vivo pelo TikTok.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
