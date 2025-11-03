Inscrições abertas para a 3ª Rústica Salto do Yucumã

A 3ª Rústica Salto do Yucumã será realizada no dia 8 de novembro, com largada prevista para as 16h, em frente à Prefeitura Municipal. O evento promete movimentar atletas e moradores da região em uma tarde de esporte e integração.

As provas terão percursos de 400 metros, 800 metros, 1.500 metros e 8.600 metros, contemplando categorias que vão desde o público infantil até os adultos. A competição busca incentivar a prática esportiva e celebrar a força do atletismo local.

As inscrições seguem abertas até o dia 4 de novembro, e o regulamento completo pode ser consultado nos sites oficiais do evento.