Inscrições abertas para a 3ª Rústica Salto do Yucumã

Prova ocorre em 8 de novembro e reúne participantes de várias idades em diferentes percursos

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província com informações Prefeitura de Derrubadas
03/11/2025 às 11h53
Inscrições abertas para a 3ª Rústica Salto do Yucumã
(Foto: Reprodução/ Vídeo / Prefeitura de Derrubadas))

A 3ª Rústica Salto do Yucumã será realizada no dia 8 de novembro, com largada prevista para as 16h, em frente à Prefeitura Municipal. O evento promete movimentar atletas e moradores da região em uma tarde de esporte e integração.

As provas terão percursos de 400 metros, 800 metros, 1.500 metros e 8.600 metros, contemplando categorias que vão desde o público infantil até os adultos. A competição busca incentivar a prática esportiva e celebrar a força do atletismo local.

As inscrições seguem abertas até o dia 4 de novembro, e o regulamento completo pode ser consultado nos sites oficiais do evento.

Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
DENGUE
