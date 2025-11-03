Segunda, 03 de Novembro de 2025
Região Celeiro mantém saldo positivo na geração de empregos em 2025

Três Passos volta a liderar o mês de setembro, enquanto Miraguaí segue como destaque no acumulado do ano

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
03/11/2025 às 08h29
Região Celeiro mantém saldo positivo na geração de empregos em 2025
(Foto: Reprodução)

A Região Celeiro encerrou o período de janeiro a setembro de 2025 com saldo positivo na geração de empregos formais, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). No total, foram criadas 1.491 novas vagas com carteira assinada.

Apesar do resultado acumulado favorável, o ritmo de crescimento apresentou sinais de desaceleração nos últimos três meses. Em janeiro, foram abertas 342 vagas, número que subiu para 361 em fevereiro, configurando o melhor desempenho mensal do período. A partir de março, porém, iniciou-se uma trajetória de queda: 189 novas vagas em março, 103 em abril e apenas 7 em maio. Em junho houve uma recuperação parcial, com 155 postos criados, seguida de novo avanço em julho, com 165. A partir de agosto, contudo, a tendência voltou a ser negativa — 108 novas vagas no oitavo mês do ano e 61 em setembro.

Destaques de setembro

Após um longo período, o município de Três Passos voltou a liderar o ranking mensal de geração de empregos, com 50 novas vagas formais, alcançando um saldo acumulado de 199 empregos no ano e assumindo de forma definitiva o segundo lugar na região. Já Miraguaí, que vinha liderando todos os meses anteriores, teve o desempenho mais fraco de 2025, com apenas três novas vagas em setembro. Ainda assim, o município se mantém amplamente à frente dos demais no acumulado do ano.

Dos 21 municípios da Região Celeiro, 12 encerraram setembro com saldo positivo. Os principais destaques foram:

  • Três Passos: +50
  • Santo Augusto: +30
  • Derrubadas: +13
  • São Martinho: +10
  • Bom Progresso: +6
  • Esperança do Sul: +4
  • São Valério do Sul: +4
  • Chiapetta: +3
  • Humaitá: +3
  • Miraguaí: +3
  • Barra do Guarita: +1
  • Braga: +1

Os demais municípios registraram saldo neutro ou negativo.

Acumulado de janeiro a setembro de 2025

No consolidado dos nove meses, Miraguaí manteve a liderança absoluta, com 1.038 novas vagas, o que representa quase 70% do total de empregos formais criados em toda a Região Celeiro no período — resultado fortemente impulsionado pela atuação da empresa Mais Frango.
Na sequência aparecem Três Passos (199 vagas) e Tenente Portela (131 vagas).

O ranking regional foi o seguinte:

  • Miraguaí: +1.038
  • Três Passos: +199
  • Tenente Portela: +131
  • Santo Augusto: +88
  • Humaitá: +31
  • Chiapetta: +26
  • Barra do Guarita: +19
  • Coronel Bicaco: +17
  • Redentora: +14
  • São Martinho: +13
  • Derrubadas: +10
  • Bom Progresso: +3
  • Esperança do Sul: +4
  • Sede Nova: +2

Os demais municípios encerraram o período com saldo neutro ou negativo.

Análise e perspectivas

Os dados mostram que, embora a Região Celeiro tenha mantido um saldo positivo expressivo, a geração de empregos formais foi fortemente concentrada em Miraguaí, enquanto a maioria dos municípios apresentou crescimento tímido ou instável. Essa disparidade reforça a necessidade de políticas regionais mais equilibradas de desenvolvimento econômico e incentivo à diversificação produtiva.

Outro ponto de atenção é a queda sucessiva registrada nos últimos três meses, sinalizando um enfraquecimento no ritmo de contratações. A expectativa, entretanto, é que com a chegada do final do ano, período tradicionalmente marcado pelo aquecimento do comércio e contratações temporárias, o mercado de trabalho da Região Celeiro volte a reagir, recuperando parte do fôlego perdido no segundo semestre.

 

 

 

