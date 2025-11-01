Sábado, 01 de Novembro de 2025
Rio Grande do Sul registra crescimento de 18% nos empregos formais este ano

Resultado decorre de 1.279.157 contratações e 1.200.705 desligamentos

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
01/11/2025 às 20h32 Atualizada em 01/11/2025 às 20h57
Secretário Gilmar Sossella destacou a efetividade das ações implementadas para gerar empregos formais (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul registrou 78.452 novas vagas com carteira assinada no acumulado de 2025, entre janeiro e setembro. O resultado decorre de 1.279.157 contratações e 1.200.705 desligamentos nos nove primeiros meses do ano. Os dados indicam um crescimento de aproximadamente 18% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 66.481. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na quinta-feira (30/10).

O Estado ocupa a oitava posição nacional em saldo positivo de empregos no ano, atrás de São Paulo (485,7 mil), do Mato Grosso do Sul (207 mil), de Minas Gerais (164,6 mil), do Paraná (121,3 mil), da Bahia (99,7 mil), do Rio de Janeiro (97,1 mil) e de Goiás (79,7 mil). A região Sul, por sua vez, aparece em terceiro lugar na geração de empregos formais no país, com 294.797 novos postos, em um ranking liderado pela região Sudeste, com 770.328 vagas formais, seguida pelo Nordeste (334.930).

— Olhando para os indicadores, percebemos a efetividade das ações que estão sendo implementadas e o fortalecimento dos programas que já existiam e tiveram continuidade — citou o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella. — Importante ressaltar que esse resultado satisfatório condiz com o investimento em qualificação profissional realizado pelo governo Eduardo Leite, que já ultrapassa R$ 237 milhões desde 2023 — acrescentou.

 

