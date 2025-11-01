Defesa Civil Estadual instala estação hidrometeorológica em Coronel Bicaco

Estações fortalecem o monitoramento das condições hidrometeorológicas e, com isso, a capacidade de resposta a desastres (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

A Defesa Civil Estadual instalou uma estação hidrometeorológica na ponte sobre o Lajeado Faxinal, no bairro Santa Maria. Ao todo, serão 130 equipamentos no Estado, dos quais 113 são hidrológicos, com sensores de nível de rio e precipitação, e 17 hidrometeorológicos, que também contam com sensores de velocidade e direção do vento, umidade, pressão atmosférica, temperatura e precipitação.

As estações fortalecem o monitoramento das condições hidrometeorológicas e, com isso, a capacidade de resposta a desastres. Haverá a coleta de informações de 24 bacias hidrográficas, fornecendo dados hidrológicos apurados e qualificados.

A previsão é de que os equipamentos entrem em operação no início do mês de dezembro. As informações captadas estarão disponíveis no site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para consulta pública.

As novas estações são de alta performance e operam na modalidade nowcasting de missão crítica, com atualização de dados a cada 15 segundos. Equipadas com sensores para medição do nível dos rios e do volume de chuva, além de câmeras para acompanhamento visual em tempo real, as unidades contam com transmissão via rede 4G/5G e redundância por satélite, garantindo a continuidade do funcionamento mesmo em situações adversas.

Os equipamentos possuem estruturas com alturas entre 6 e 12 metros, definidas conforme as características requeridas em cada local. A alimentação de energia do mecanismo ocorre por sistema solar off-grid com autonomia mínima de sete dias, a qual é garantida por um conjunto de baterias mesmo em condições de baixa insolação.

A iniciativa faz parte do eixo de infraestrutura da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, e está incluída nas ações do Plano Rio Grande, com um investimento total de R$ 47,17 milhões.

