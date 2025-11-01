Sicredi adota solução com uso de IA para acelerar liberação de créditos de consórcios

Com o novo recurso é possível consolidar dados por meio de automatização, usando a IA para compreensão e estruturação dessas informações (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil – implementou recentemente uma solução baseada em OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) e Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa) para reduzir o tempo de análise de documentos nos processos de crédito de consórcios de bens novos com registro.

A nova solução foi desenvolvida diante do cenário de amplo crescimento que o Sicredi vem apresentando nos últimos anos. Este ano, a instituição já alcançou a marca de R$ 57,8 bilhões em créditos sob sua gestão. Em 2024, foram comercializados R$ 14,9 bilhões em créditos de consórcio, apresentando um crescimento de 31,9% em comparação com o ano anterior. Esse desempenho consolida o Sicredi como a 7ª maior administradora de consórcios do Brasil em cotas sob gestão.

Com esse novo recurso é possível consolidar dados por meio de automatização, utilizando a IA para compreensão e estruturação dessas informações, ou seja, o OCR extrai os dados brutos dos documentos e a IA interpreta, corrige, valida as regras de segurança de negócio e toma a decisão de aceite documental, isso tudo se retroalimentando e evoluindo com base nos documentos e dados enviados.

O projeto foi estruturado em etapas que incluíram estudo de viabilidade, definição de tecnologias, desenvolvimento, homologação e projeto piloto. Nesse último, realizado entre abril e junho deste ano, participaram 17 cooperativas, das mais de 100 que compõem o Sicredi, o que resultou em 357 pagamentos liberados e mais de R$ 38 milhões em créditos pagos com o suporte da IA. O prazo médio do processo completo de análise, que era de aproximadamente seis dias, foi reduzido para cerca de dois dias com o uso do OCR e da IA. Diante deste contexto, o Sicredi estuda estender o uso da tecnologia para mais processos.

— A Inteligência Artificial é uma tecnologia que serve como ferramenta de trabalho, nos auxilia a melhorar a experiência sobre os processos, gerar eficiência e identificar oportunidades de negócio. Com esta automação, melhoramos a experiência dos nossos associados, reduzimos a carga operacional no dia a dia das nossas equipes e potencializamos o tempo do nosso gerente de negócio para reforçar o nosso diferencial que é o relacionamento próximo e humano — afirma o diretor de Produtos e Serviços do Sicredi, Thiago Rossoni.

