Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 34ª sessão, 31ª ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2025

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 34ª sessão, 31ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 045/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque: Que o Poder Executivo providencie o estudo técnico para a construção de dois banheiros na UBS do centro da cidade, pois com as recentes reformas acabaram ficando sem banheiros para o uso do público.

- Projeto de Lei nº 078/2025, do Executivo: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua para pagamento das despesas do mês de outubro/2025, e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 079/2025, do Executivo: Autoriza o Poder Executivo Municipal custear as taxas das ligações à rede de água para o abastecimento às famílias em situação de residência na quadra “M” do bairro Rigodanzo.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 29 de outubro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.