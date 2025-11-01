Sábado, 01 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 34ª sessão, 31ª ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Câmara de Vereadores
01/11/2025 às 10h49
Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 34ª sessão, 31ª ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2025

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 34ª sessão, 31ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 045/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque: Que o Poder Executivo providencie o estudo técnico para a construção de dois banheiros na UBS do centro da cidade, pois com as recentes reformas acabaram ficando sem banheiros para o uso do público.

- Projeto de Lei nº 078/2025, do Executivo: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua para pagamento das despesas do mês de outubro/2025, e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 079/2025, do Executivo: Autoriza o Poder Executivo Municipal custear as taxas das ligações à rede de água para o abastecimento às famílias em situação de residência na quadra “M” do bairro Rigodanzo.

 

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 29 de outubro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cadastrado em Crissiumal é o único contribuinte da Região Celeiro na lista de ganhadores da extração estadual de outubro (Imagem: Divulgação | SECOM-RS)
Sorteio nº 157 Há 2 horas

Região Celeiro tem um ganhador na extração estadual da NFG de outubro

Sorteio nº 157 foi realizado na quinta-feira (30/10), em Canoas

 Com o novo recurso é possível consolidar dados por meio de automatização, usando a IA para compreensão e estruturação dessas informações (Foto: Divulgação | Sicredi)
Tecnologia Há 2 horas

Sicredi adota solução com uso de IA para acelerar liberação de créditos de consórcios

Este ano, a instituição já alcançou R$ 57,8 bilhões em créditos sob sua gestão

 No domingo (2/11), um sistema aumenta a instabilidade atmosférica, criando condições favoráveis à ocorrência de tempestades no Estado (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 18 horas

Próxima semana deve ser de nebulosidade e instabilidade no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 44/2025

 (Foto: Divulgação)
Cooperativismo Há 21 horas

Sicoob Creditapiranga celebra 8 anos em Tenente Portela

Cooperativa reafirma compromisso com o crescimento sustentável e o fortalecimento da comunidade local

 (Foto: Sistema Província de Comunicação)
Fé Católica Há 1 dia

Paróquias da região preparam celebrações para o Dia de Finados

Missas e momentos de oração serão realizados em várias cidades neste fim de semana.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.28 km/h Vento
55% Umidade
100% (16.47mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h53 Pôr do sol
Domingo
26° 16°
Segunda
25° 16°
Terça
29° 14°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 13°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 17 minutos

Paixão pela profissão mantém médicos longevos na ativa
Direitos Humanos Há 17 minutos

Convívio entre gerações é receita contra etarismo, aponta especialista
Sorteio nº 157 Há 2 horas

Região Celeiro tem um ganhador na extração estadual da NFG de outubro
Esportes Há 2 horas

Brasil disputa decisão do Torneio Quatro Nações de Handebol
Tecnologia Há 2 horas

Sicredi adota solução com uso de IA para acelerar liberação de créditos de consórcios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 627,262,94 +0,52%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6867 (31/10/25)
04
05
18
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3527 (31/10/25)
02
03
04
06
07
09
13
14
15
16
17
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias