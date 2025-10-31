Finalistas do Gauchão Feminino serão conhecidos neste sábado

Brasil de Farroupilha e Grêmio empataram sem gols no primeiro jogo da semifinal (Foto: Luiz Erbes)

As partidas de volta das semifinais do Gauchão Feminino 2025 serão disputadas neste sábado (1/11), em Porto Alegre. A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Às 11h, a equipe gremista enfrenta o Brasil de Farroupilha. O primeiro jogo terminou empatado sem gols. Portanto, quem vencer na Arena do Grêmio avança à decisão.

Depois da derrota pelo placar de 2 a 0 no duelo de ida da semifinal, o Internacional recebe o Juventude no SESC Protásio Alves. A bola vai rolar às 15h. As jaconeiras podem perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garantem vaga na disputa do título. As coloradas, por sua vez, precisam de uma vitória de, no mínimo, dois gols de vantagem para provocar os pênaltis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.