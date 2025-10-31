Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Finalistas do Gauchão Feminino serão conhecidos neste sábado

Partidas ocorrem na Arena do Grêmio e no SESC Protásio Alves

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
31/10/2025 às 18h50
Finalistas do Gauchão Feminino serão conhecidos neste sábado
Brasil de Farroupilha e Grêmio empataram sem gols no primeiro jogo da semifinal (Foto: Luiz Erbes)

As partidas de volta das semifinais do Gauchão Feminino 2025 serão disputadas neste sábado (1/11), em Porto Alegre. A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Às 11h, a equipe gremista enfrenta o Brasil de Farroupilha. O primeiro jogo terminou empatado sem gols. Portanto, quem vencer na Arena do Grêmio avança à decisão.

Depois da derrota pelo placar de 2 a 0 no duelo de ida da semifinal, o Internacional recebe o Juventude no SESC Protásio Alves. A bola vai rolar às 15h. As jaconeiras podem perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garantem vaga na disputa do título. As coloradas, por sua vez, precisam de uma vitória de, no mínimo, dois gols de vantagem para provocar os pênaltis.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 minutos

Atlético-MG disputa final da Sul-Americana no Defensores del Chaco

Galo mede forças com o Lanús (Argentina) na decisão

 -
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo do Estado divulga lista preliminar de contemplados no Bolsa-Atleta RS categoria Rendimento

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, na terça-feira (28/10), a lista provisória dos atletas contemplados...
Esportes Há 1 dia

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Brasil tem melhor desempenho da história com dois ouros e duas pratas
Esportes Há 2 dias

São Paulo e Belém recebem Mundiais de Clubes de vôlei em dezembro

Capital paulista abriga torneio feminino e paraense sedia o masculino

 Halston Pitman
Esportes Há 2 dias

Celso Neto encerra temporada de estreia na IMSA TCR, nos EUA

O piloto brasileiro concluiu sua primeira temporada no IMSA Michelin Pilot Challenge com a conquista de três pódios e o quarto lugar na classificaç...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
20° Sensação
1.86 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

DecisionOps ajuda empresas a otimizar decisões
Geral Há 10 minutos

SP tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro
Direitos Humanos Há 10 minutos

Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio
Tecnologia Há 26 minutos

Maceió conquista segundo lugar em performance hoteleira
Tecnologia Há 41 minutos

Black Friday exige planejamento e adaptação ao consumidor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,13%
Euro
R$ 6,20 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,999,29 +1,80%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias