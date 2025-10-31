Sexta, 31 de Outubro de 2025
Próxima semana deve ser de nebulosidade e instabilidade no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 44/2025

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
31/10/2025 às 18h40
Próxima semana deve ser de nebulosidade e instabilidade no Estado
No domingo (2/11), um sistema aumenta a instabilidade atmosférica, criando condições favoráveis à ocorrência de tempestades no Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão é de tempo marcado por variação de nebulosidade e instabilidade para a próxima semana no Rio Grande do Sul. As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 44/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sexta-feira (31/10): a nebulosidade permanece e deve predominar em praticamente todo o território gaúcho.

- Sábado (1/11): um sistema de baixa pressão se intensifica, trazendo umidade do centro do país, favorecendo pancadas de chuva em todas as regiões, com maior intensidade na metade Norte do RS.

- Domingo (2/11): a persistência desse sistema aumenta a instabilidade atmosférica, criando condições favoráveis à ocorrência de tempestades em todo o Estado.

- Segunda-feira (3/11): a passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável.

- Terça-feira (4/11): a entrada de um sistema de alta pressão deve deixar as temperaturas amenas e o tempo firme.

- Quarta-feira (5/11): a nebulosidade volta a se espalhar com possibilidade de chuva no Sul do Estado.

 

DENGUE
