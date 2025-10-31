Sexta, 31 de Outubro de 2025
Sicoob Creditapiranga celebra 8 anos em Tenente Portela

Cooperativa reafirma compromisso com o crescimento sustentável e o fortalecimento da comunidade local

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Sicoob Creditapiranga - Assessoria de Comunicação e Marketing
31/10/2025 às 16h14
(Foto: Divulgação)

O Sicoob Creditapiranga celebra neste 31 de outubro oito anos de atuação em Tenente Portela/RS, reforçando sua dedicação ao progresso econômico e social do município e arredores.

Desde a abertura, a agência tornou-se um exemplo de cooperativismo financeiro, oferecendo atendimento acolhedor, soluções acessíveis e apoio constante aos seus associados.

Nessa trajetória, consolidou importantes vínculos com famílias, empreendedores e produtores rurais, contribuindo para a inclusão financeira e o desenvolvimento sustentável da região.

Com uma equipe comprometida e próxima dos cooperados, o Sicoob Creditapiranga alia inovação tecnológica à confiança e aos princípios do cooperativismo.

De acordo com a gerente Cristina Schmitz, a data é motivo de orgulho e gratidão. “Agradecemos a parceria de todos os cooperados e seguimos empenhados em construir, juntos, um futuro cada vez mais promissor”, afirma.

A unidade está situada na Rua Tamoio, 190, oferecendo um espaço moderno, confortável e um atendimento pautado na transparência e na proximidade com a comunidade.

 

 

 

DENGUE
