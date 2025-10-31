Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edição 1503 - 31 de outubro de 2025

Confira a edição dessa semana

Por: Jonas Martins Fonte: Jornal Província
31/10/2025 às 09h36

 

Ler edição

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
0
Jornal Província Há 7 dias

Edição 1502 - 24 de outubro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 2 semanas

Edição 1501 - 17 de outubro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 3 semanas

Edição 1500 - 10 de outubro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 4 semanas

Edição 1499 - 03 de outubro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 1 mês

Edição 1498 - 26 de Setembro de 2025

Confira a edição dessa semana

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
22° Sensação
1.21 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Dados em tempo real impulsionam eficiência do last mile na Black Friday
Geral Há 13 minutos

Tiroteios constantes afetam desenvolvimento de crianças em comunidades
Entretenimento Há 43 minutos

Dia Mundial da Filosofia é celebrado em 50 países com ações da Nova Acrópole
Fazenda Há 1 hora

Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para apoiar a gestão de negócios
Fazenda Há 1 hora

Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para auxiliar gestão de negócios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,15%
Euro
R$ 6,22 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 630,797,47 +2,62%
Ibovespa
149,410,17 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias