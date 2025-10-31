Sexta, 31 de Outubro de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
11
°C
23
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Geral
Entretenimento
Fazenda
Fazenda
Direitos Humanos
Operação Policial
Atropelamento
Geral
Ação Policial
Jornal Província
Agricultura
Atropelamento
Direitos Humanos
Educação
Desenvolvimento
Publicidade
Edição 1503 - 31 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
31/10/2025 às 09h36
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 7 dias
Edição 1502 - 24 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1501 - 17 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1500 - 10 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 4 semanas
Edição 1499 - 03 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1498 - 26 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín.
11°
Máx.
23°
22°
Sensação
1.21
km/h
Vento
55%
Umidade
0%
(0mm)
Chance chuva
05h44
Nascer do sol
18h52
Pôr do sol
Sábado
25°
13°
Domingo
26°
15°
Segunda
26°
17°
Terça
29°
15°
Quarta
27°
16°
Últimas notícias
Tecnologia
Há 13 minutos
Dados em tempo real impulsionam eficiência do last mile na Black Friday
Geral
Há 13 minutos
Tiroteios constantes afetam desenvolvimento de crianças em comunidades
Entretenimento
Há 43 minutos
Dia Mundial da Filosofia é celebrado em 50 países com ações da Nova Acrópole
Fazenda
Há 1 hora
Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para apoiar a gestão de negócios
Fazenda
Há 1 hora
Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para auxiliar gestão de negócios
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39
+0,15%
Euro
R$ 6,22
-0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00
+0,00%
Bitcoin
R$ 630,797,47
+2,62%
Ibovespa
149,410,17 pts
0.42%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados