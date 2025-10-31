Paróquias da região preparam celebrações para o Dia de Finados

O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é uma data significativa para a Igreja Católica. Neste dia, os fiéis são convidados a dedicar orações às almas dos falecidos. Trata-se de um momento de fé e esperança, baseado na crença da vida eterna e ressurreição. Devido ao feriado se estabelecer em um domingo, neste ano, as paróquias devem promover as celebrações no horário costumeiro da celebração dominical.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela, ministrará a Santa Missa às 8h, no Cemitério Municipal de Tenente Portela. Em caso de chuva, a solenidade será realizada na Igreja Matriz.

A Paróquia Santa Inês, de Três Passos, realizará missas pelos defuntos às 8h30 e às 19h, na Igreja Matriz. Às 18h haverá Adoração e Confissões, também na matriz. Já na Paróquia Santa Terezinha, de Padre Gonzales, se o tempo estiver firme, haverá benção dos túmulos no bairro, às 10h.

Em Erval Novo, na Paróquia Santa Terezinha, a missa será realizada às 19h. Na entrada da igreja há uma caixa para as pessoas deixarem as intenções para a Missa de Finados.

Em Esperança do Sul, comandada pela paróquia de Padre Gonzales, a missa será realizada no sábado (1°), às 19h. Já a Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Bom Progresso, administrada pela Paróquia Santa Inês, fará a missa às 10h30.

Em Humaitá, a missa será às 8h30, na igreja matriz Santa Cecília. O mesmo vale para Sede Nova, onde a missa na igreja matriz da Paróquia São José inicia às 8h30. Neste dia haverá missa também na Capela de Santa Terezinha, em Sede Nova, às 10h.

Em São Martinho, no domingo, missa às 08h30 na igreja matriz São Martinho Bispo e, às 10h, missa também na Capela São Roque de São Valério do Sul.

Na Paróquia Três Santos Mártires das Missões, em Crissiumal, a missa pelo Dia de Finados no domingo ocorre também às 08h30, na matriz. Assim como em Nova Candelária, onde a missa na igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora da Purificação será às 8h30.

Em Derrubadas, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, às 9h será a Santa Missa de Finados na matriz, e às 16h30 será rezado o Terço no Cemitério Municipal.

Tiradentes do Sul prepara as celebrações para esta sexta-feira (31), às 19h, e no domingo, às 8h30, na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Na comunidade Esquina Progresso, a missa será às 10. Campo Novo, através da Paróquia São Sebastião, fará a missa às 9h. Já em Braga, na Paróquia Santa Catarina a missa acontece às 9h.

Em Frederico Westphalen, município da Diocese das demais paróquias relacionadas acima, a missa na Catedral será às 7h30, 9h, 11h e 17h, e no Cemitério Municipal às 8h30 e 14h30.