Maibom conquista Selo de Inspeção Nacional e amplia atuação no Brasil

Certificação reforça qualidade e segurança dos produtos da empresa do setor alimentício

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
29/10/2025 às 11h16 Atualizada em 29/10/2025 às 11h25
(Foto: Esequiel Pasinatto / Sistema Província de Comunicação)

A empresa Maibom, referência no setor alimentício da região, comemorou com entusiasmo a conquista do Selo de Inspeção Nacional (SISBI), que autoriza a comercialização de seus produtos em todo o território brasileiro. A certificação é considerada um reconhecimento importante da qualidade e da segurança dos alimentos produzidos pela empresa, assegurando que todos os produtos atendam rigorosamente às normas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

De acordo com o proprietário da Maibom, a conquista do selo representa não apenas um marco na trajetória da empresa, mas também um passo estratégico para ampliar a atuação no mercado nacional. “O desafio é grande, mas já contamos com clientes em toda a região, o que facilita a produção e a comercialização de nossos produtos em escala ainda maior”, afirma.

Com a certificação SISBI, a Maibom reforça seu compromisso com a qualidade, segurança alimentar e transparência, garantindo aos consumidores que seus produtos passam por rigorosos processos de controle. Além disso, a conquista abre novas oportunidades para a marca, permitindo que ela expanda sua presença para outros estados e fortaleça sua posição no competitivo setor alimentício.

Especialistas do setor destacam que empresas que obtêm o Selo de Inspeção Nacional ganham maior credibilidade junto ao mercado, além de aumentar a confiança dos consumidores e parceiros comerciais. Para a Maibom, o selo representa, portanto, uma combinação de reconhecimento e estratégia de crescimento, abrindo portas para novos mercados e consolidando a reputação da empresa como referência em qualidade e segurança alimentar.

O próximo passo da empresa, segundo o proprietário, é ampliar a produção e investir em logística para atender a demanda crescente em todo o Brasil, mantendo o mesmo padrão de qualidade que conquistou o selo SISBI.

