Senado aprova novos critérios para prisão preventiva no Brasil

Proposta também permite coleta de DNA em casos específicos; texto segue para sanção presidencial.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 10h18
Senado aprova novos critérios para prisão preventiva no Brasil
(Foto: Valter Campanato / Agência Brasil)

O Senado aprovou, nesta terça-feira, mudanças nos critérios para prisão preventiva e conversão de prisão em flagrante em preventiva durante audiência de custódia.

O texto define quatro critérios para a justiça avaliar a periculosidade da pessoa detida: o modo de agir, com premeditação e uso da violência; participação em organização criminosa; quantidade e variedade de drogas, armas e munições aprendidas; e a possibilidade de repetição de crimes.

Os critérios não precisam ser acumulativos, bastando a presença de um deles para justificar a prisão preventiva.

O projeto também permite que a polícia ou o Ministério Público peça a coleta de DNA para presos em flagrante por crime praticado com violência ou grave ameaça; por crime contra a liberdade sexual; por crime sexual contra vulnerável; e por participação em organização criminosa.

O texto agora segue para sanção do presidente Lula.

 

 

 

