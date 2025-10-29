Quarta, 29 de Outubro de 2025
Promotoria de Tenente Portela é elevada de inicial para intermediária

Mudança busca fortalecer o atendimento à população e qualificar os serviços do Ministério Público.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MPRS
29/10/2025 às 08h32
Promotoria de Tenente Portela é elevada de inicial para intermediária
(Foto: Jalmo Fornari)

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade, na sessão plenária desta terça-feira, 28 de outubro, projeto de lei de interesse do Ministério Público gaúcho que prevê a elevação de entrância de 13 Comarcas.

O projeto aprovado é o 324/2025, proposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, que regulamenta o art. 23, § 9.º, da Lei Estadual 7.669, de 17 de junho de 1982, promovendo a elevação de Promotorias de Justiça de entrância inicial para intermediária e de entrância intermediária para final.

As Promotorias que serão elevadas de inicial para intermediária são as de Guaporé, Igrejinha, Nova Prata, Portão, Tenente Portela e Teutônia. Serão elevadas de intermediária para final as Promotorias de Justiça de Alvorada, Bento Gonçalves, Ijuí, Lajeado, Santa Rosa, Tramandaí e Vacaria.

O secretário-geral do MPRS, João Ricardo Santos Tavares, que acompanhou a sessão, comemorou o resultado e destacou a importância das elevações de entrância. “Uma grande notícia para o Ministério Público, para o Sistema de Justiça e, principalmente, para as comunidades envolvidas nas elevações, que terão um serviço jurisdicional ainda mais qualificado”, afirmou.

O promotor de Justiça Gilson Medeiros também acompanhou a votação.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
