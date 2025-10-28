Terça, 28 de Outubro de 2025
OAB alerta sobre avanço de fraudes

Presidente e vice-presidente orientam população sobre cuidados

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
28/10/2025 às 11h52 Atualizada em 28/10/2025 às 11h55
OAB alerta sobre avanço de fraudes
(Foto: Jornal Província)

O chamado “golpe do falso advogado” tem feito um número crescente de vítimas em diversas regiões do Brasil. A fraude, que vem se sofisticando nos últimos meses, utiliza dados reais e perfis falsos de profissionais da advocacia para enganar pessoas e aplicar golpes financeiros.

Em entrevista ao programa Estação Província, da Rádio Província FM, o presidente da subseção da OAB de Tenente Portela Jerônimo do Santos e a vice-presidente Taina Sganderla chamaram a atenção da população para o avanço desse tipo de crime e os cuidados necessários para evitá-lo.

O golpe costuma começar com um contato inesperado, geralmente por telefone ou aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. O interlocutor se apresenta como advogado. Com o uso de fotos verdadeiras de advogados, números de registro da OAB e até links que simulam sites legítimos, os golpistas dão aparência de credibilidade à abordagem.

Em seguida, a vítima é informada de que teria valores a receber decorrentes de uma decisão judicial já transitada em julgado — normalmente envolvendo revisões previdenciárias, indenizações ou precatórios. Para reforçar a farsa, são enviados documentos falsificados com dados reais. Após conquistar a confiança, os criminosos solicitam depósitos ou transferências, alegando custos ou taxas para liberar o suposto pagamento.

A OAB alerta que é fundamental manter a atenção diante de contatos desse tipo e adotar medidas simples de verificação antes de qualquer ação. Entre as orientações estão:

* Desconfiar de mensagens e ligações inesperadas;

* Não enviar dados pessoais ou bancários sem confirmação prévia;

* Evitar realizar depósitos antecipados;

* Conferir o domínio de e-mails e sites para verificar se são autênticos;

* Sempre que possível, confirmar informações pessoalmente;

* Em caso de dúvida ou prejuízo, registrar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela Delegacia Eletrônica.

Casos semelhantes vêm sendo registrados em diferentes estados, o que reforça a necessidade de atenção redobrada. A informação e a cautela seguem sendo as principais armas contra esse tipo de golpe, que se vale da confiança e da falta de confirmação imediata para agir.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
