Centenário da General Motors do Brasil é celebrado em sessão solene do Congresso

O Congresso Nacional promove sessão solene nesta terça-feira (28) para celebrar os 100 de fundação da General Motors do Brasil. A homenagem, sugeri...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/10/2025 às 10h33
Centenário da General Motors do Brasil é celebrado em sessão solene do Congresso
Instalada no Brasil em 1925, GM já produziu 20 milhões de veículos no país - Foto: GM

O Congresso Nacional promove sessão solene nesta terça-feira (28) para celebrar os 100 de fundação da General Motors do Brasil. A homenagem, sugerida pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e pelo deputado Alex Manente (Cidadania-SP), está marcada para as 11h.

A GM chegou ao Brasil em 1925, 17 anos após a fundação da sede nos Estados Unidos. A primeira linha de montagem foi instalada no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com capacidade de produzir 25 carros por dia. Nas décadas seguintes, a companhia inaugurou fábricas em São Caetano do Sul (SP) e outros municípios paulistas, além de Gravataí (RS) e Joinville (SC).

“A empresa conta com cerca de 20 milhões de veículos produzidos no Brasil ao longo desses 100 anos. Além disso, permanece seu interesse em fazer parte do desenvolvimento econômico do país, sobretudo na criação de novas tecnologias automotivas sustentáveis”, argumentam Astronauta Marcos Pontes e Alex Manente na justificativa do requerimento.

- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
DENGUE
