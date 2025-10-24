Domingo, 26 de Outubro de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
16
°C
21
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Direitos Humanos
Geral
Saúde
BR-158
Trânsito
Emater-Ascar
Estradas
Internacional
Saúde
Jalmo Fornari
Tráfico de drogas
Clima
ANEEL
Direitos Humanos
Meio ambiente
Publicidade
Edição 1502 - 24 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
24/10/2025 às 23h43
Atualizada em 25/10/2025 às 12h18
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 1 semana
Edição 1501 - 17 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1500 - 10 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1499 - 03 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 4 semanas
Edição 1498 - 26 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1497 - 19 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín.
16°
Máx.
21°
16°
Sensação
2.09
km/h
Vento
99%
Umidade
100%
(15.55mm)
Chance chuva
05h48
Nascer do sol
18h49
Pôr do sol
Segunda
21°
16°
Terça
15°
12°
Quarta
15°
12°
Quinta
21°
12°
Sexta
24°
11°
Últimas notícias
Direitos Humanos
Há 4 horas
Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes
Há 8 horas
Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral
Há 9 horas
Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes
Há 9 horas
Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes
Há 11 horas
Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39
+0,04%
Euro
R$ 6,26
-0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00
+0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32
+0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts
0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados