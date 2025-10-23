Governador entregou pavimentação conectando Ametista do Sul a Frederico Westphalen

Seguindo a agenda na Região do Alto e Médio Uruguai, o governador Eduardo Leite entregou, na quarta-feira (22/10), a pavimentação da ERS-591, ligando Ametista do Sul a Frederico Westphalen. O trecho, de 8,86 quilômetros, recebeu R$ 31,6 milhões em investimentos e passa a oferecer mais conforto, segurança e fluidez para o trânsito de moradores e turistas.

O governador ressaltou que cada nova obra de infraestrutura representa a transformação concreta na vida das pessoas e no desenvolvimento das regiões. — Quando a gente pavimenta uma estrada, não muda só a estrada, muda a vida das pessoas. Por ela circulam as riquezas que vêm da produção agrícola, o transporte de cargas, o turismo e quem busca saúde e educação em cidades próximas. Cada quilômetro pavimentado significa mais oportunidades, integração e qualidade de vida. É isso que o Estado está fazendo: investindo para conectar pessoas, impulsionar o desenvolvimento e fazer o Rio Grande do Sul avançar — destacou.

Executada pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), a obra é considerada fundamental para o desenvolvimento turístico e econômico da região. A pavimentação facilita o acesso a pontos turísticos de Ametista do Sul, conhecida nacionalmente por suas minas de pedras preciosas, além de fortalecer o comércio e o transporte de produtos locais.

O secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, enfatizou que a pavimentação da ERS-591 traz benefícios que vão além da mobilidade. — Esta é uma obra que muda a realidade das pessoas. O turismo, o transporte e o comércio local ganham força com uma estrada segura, moderna e de qualidade. O Governo do Estado está presente onde o desenvolvimento acontece — salientou.

O diretor geral do DAER, Luciano Faustino, ressaltou o empenho das equipes envolvidas na execução. — Foi um trabalho executado com rigor técnico, voltado à durabilidade e à segurança. A ERS-591 é mais uma demonstração de que estamos comprometidos em oferecer infraestrutura sólida e eficiente às comunidades gaúchas — destacou.

Com a nova pavimentação, o acesso entre Frederico Westphalen e Ametista do Sul fica totalmente asfaltado, facilitando o transporte de cargas e o deslocamento de visitantes. A obra representa um marco para Ametista do Sul e Frederico Westphalen, conectando o município a novas oportunidades e ampliando o potencial turístico e econômico da região.

