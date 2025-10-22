Inaugurada a ligação asfáltica entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale

Governador destacou o significado da obra para a região e o compromisso do Estado em levar desenvolvimento a todas as comunidades (Foto: Vitor Rosa | SECOM-RS)

O governador Eduardo Leite inaugurou, na quarta-feira (22/10), a pavimentação da ERS-528, no segmento que liga os municípios de Palmitinho e Pinheirinho do Vale. O trecho de 18 quilômetros de extensão recebeu R$ 35,4 milhões em investimentos e representa uma das mais importantes obras rodoviárias entregues na região nos últimos anos.

Durante a cerimônia de inauguração, Eduardo Leite destacou o significado da obra para a região e o compromisso do Estado em levar desenvolvimento a todas as comunidades. — Para chegar até aqui, percorremos um caminho que exige coragem, obstinação e a construção de apoios para transformar o Rio Grande do Sul. Como todo orçamento, o do Estado também é limitado, e precisamos fazer escolhas, e, por vezes, esperar um pouco mais. Mas chega o momento em que é possível realizar — disse. — O asfalto não muda apenas a estrada: transforma a vida das pessoas, que precisam se deslocar para acessar saúde e educação e escoar sua produção. Hoje fazemos uma entrega esperada há 30 anos, junto de outras obras que somam quase R$ 90 milhões em investimentos. E muitas outras, ainda em execução, também serão entregues — acrescentou.

Reivindicação histórica

A pavimentação foi executada pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). Com o novo asfalto, os motoristas passam a contar com uma via mais segura e confortável, reduzindo o tempo de deslocamento e os custos com a manutenção de veículos.

Antes, a obra era uma reivindicação histórica da população local, e agora se torna realidade. O trecho pavimentado permitirá maior integração entre as comunidades e facilitará o transporte de produtos agrícolas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos municípios.

— Cada entrega como essa reforça que o governo está presente em todas as regiões, levando desenvolvimento e dignidade à população. A ERS-528 agora representa uma nova etapa de crescimento para o Médio Alto Uruguai — afirmou o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O diretor geral do DAER, Luciano Faustino, destacou que o trabalho técnico e o planejamento foram fundamentais para o resultado da obra. — Temos buscado excelência em todas as entregas. Essa rodovia é exemplo de eficiência, feita para durar e atender às necessidades da população com segurança e conforto — disse.

Com a pavimentação, a ERS-528 deixa de ser um gargalo logístico e passa a ser um vetor de desenvolvimento. A nova infraestrutura facilitará o escoamento da produção agropecuária, além de melhorar o acesso a serviços públicos, educação e saúde, fortalecendo a integração entre os municípios.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.