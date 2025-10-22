Quinta, 23 de Outubro de 2025
Governo do Estado entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto

Projeto garante mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
22/10/2025 às 23h54
Obra representa um importante passo para o fortalecimento da mobilidade regional, com 11 quilômetros de rodovia asfaltada (Foto: Maurício Tonetto | SECOM-RS)

O governador Eduardo Leite entregou, na quarta-feira (22/10), a pavimentação de um novo trecho da ERS-324, entre Iraí e Planalto. A obra representa um importante passo para o fortalecimento da mobilidade regional, com 11 quilômetros de rodovia asfaltada e investimento de R$ 25,2 milhões.

Eduardo Leite destacou que as obras rodoviárias no Médio Alto Uruguai reforçam o compromisso da gestão com todas as regiões do Estado. — Estamos entregando infraestrutura que transforma realidades. A ligação entre Iraí e Planalto representa segurança, integração e competitividade para a economia regional. É o Estado investindo para conectar pessoas e impulsionar o desenvolvimento dos municípios da região — afirmou.

Executado pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), o projeto garante mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas.

— Essa entrega representa o compromisso do governo de conectar as pessoas e fomentar a economia. O trecho, que parte do entroncamento com a BR-386, era uma demanda antiga da população local e agora se torna uma via estratégica para o escoamento da produção agrícola e para o turismo regional — destacou o titular da SELT, Juvir Costella.

O diretor geral do DAER, Luciano Faustino, ressaltou o padrão técnico empregado na execução do projeto. — A pavimentação foi concluída com alto nível de qualidade e durabilidade. Nosso foco é entregar rodovias seguras, planejadas para resistir às demandas do transporte e às condições climáticas da região — explicou.

 

Governador destacou o significado da obra para a região e o compromisso do Estado em levar desenvolvimento a todas as comunidades (Foto: Vitor Rosa | SECOM-RS)
ERS-528 Há 31 minutos

Inaugurada a ligação asfáltica entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale

Trecho de 18 quilômetros de extensão recebeu R$ 35,4 milhões em investimentos

 Sicredi é a maior empresa do Estado de acordo com o ranking divulgado pela Revista Amanhã e PwC (Foto: Divulgação | Sicredi)
Ranking Há 37 minutos

Sicredi é a maior empresa gaúcha e da Região Sul

Levantamento apresenta o desempenho das grandes empresas gaúchas
Síntese Há 41 minutos

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 33ª sessão, 30ª ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2025

 (Foto: Anderson Freittag)
Inclusão Cultural Há 10 horas

Projeto “Vozes Que Brilham” da APAE Tenente Portela é selecionado pelo Fundo Social APOIAR 2025

Iniciativa apoiada pelo Sicredi prepara alunos para o Festival Nossa Arte, promovendo inclusão, talento e desenvolvimento pessoal por meio do teatro

 Com a nova pavimentação, o acesso entre Frederico Westphalen e Ametista do Sul fica totalmente asfaltado (Foto: Divulgação | DAER)
ERS-591 Há 1 dia

Governador entregou pavimentação conectando Ametista do Sul a Frederico Westphalen

Trecho de 8,86 quilômetros recebeu R$ 31,6 milhões em investimentos

