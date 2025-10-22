Governo do Estado entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto

Obra representa um importante passo para o fortalecimento da mobilidade regional, com 11 quilômetros de rodovia asfaltada (Foto: Maurício Tonetto | SECOM-RS)

O governador Eduardo Leite entregou, na quarta-feira (22/10), a pavimentação de um novo trecho da ERS-324, entre Iraí e Planalto. A obra representa um importante passo para o fortalecimento da mobilidade regional, com 11 quilômetros de rodovia asfaltada e investimento de R$ 25,2 milhões.

Eduardo Leite destacou que as obras rodoviárias no Médio Alto Uruguai reforçam o compromisso da gestão com todas as regiões do Estado. — Estamos entregando infraestrutura que transforma realidades. A ligação entre Iraí e Planalto representa segurança, integração e competitividade para a economia regional. É o Estado investindo para conectar pessoas e impulsionar o desenvolvimento dos municípios da região — afirmou.

Executado pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), o projeto garante mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas.

— Essa entrega representa o compromisso do governo de conectar as pessoas e fomentar a economia. O trecho, que parte do entroncamento com a BR-386, era uma demanda antiga da população local e agora se torna uma via estratégica para o escoamento da produção agrícola e para o turismo regional — destacou o titular da SELT, Juvir Costella.

O diretor geral do DAER, Luciano Faustino, ressaltou o padrão técnico empregado na execução do projeto. — A pavimentação foi concluída com alto nível de qualidade e durabilidade. Nosso foco é entregar rodovias seguras, planejadas para resistir às demandas do transporte e às condições climáticas da região — explicou.

