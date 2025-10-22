Quinta, 23 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sicredi é a maior empresa gaúcha e da Região Sul

Levantamento apresenta o desempenho das grandes empresas gaúchas

Por: Editoria Local Fonte: Sicredi
22/10/2025 às 23h50
Sicredi é a maior empresa gaúcha e da Região Sul
Sicredi é a maior empresa do Estado de acordo com o ranking divulgado pela Revista Amanhã e PwC (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – com mais de 2,9 milhões de associados no Rio Grande do Sul – é a maior empresa do Estado, de acordo com o ranking divulgado pela Revista Amanhã e PwC. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil que tem raízes no Rio Grande do Sul, mantém a liderança desde 2018. O levantamento apresenta o desempenho das grandes empresas gaúchas e tem como metodologia para a classificação, o Valor Ponderado de Grandeza (VPG) – resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido do exercício.

— A presença do Sicredi tem sido decisiva para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Estar em primeiro lugar no ranking das 500 Maiores do Rio Grande do Sul evidencia que nosso modelo de negócio, construído há mais de 120 anos, segue firme no propósito de gerar prosperidade no Estado. Estamos presentes em 484 cidades gaúchas, de um total de 497, atuando de forma próxima e atenta às necessidades de cada localidade em que estamos presentes. Esse resultado reflete a confiança de quem acredita na força do cooperativismo e caminha junto conosco — disse o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Durante evento, ocorrido em Porto Alegre, o Sicredi também foi reconhecido como a maior empresa entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. — Esta é a primeira vez que uma cooperativa ocupa a liderança no ranking da Revista Amanhã. É um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso com as regiões onde atuamos — acrescentou Márcio Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de nove milhões de associados.

Com mais de três mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne 2,9 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 97% dos municípios, totalizando 680 pontos de atendimento. 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Governador destacou o significado da obra para a região e o compromisso do Estado em levar desenvolvimento a todas as comunidades (Foto: Vitor Rosa | SECOM-RS)
ERS-528 Há 32 minutos

Inaugurada a ligação asfáltica entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale

Trecho de 18 quilômetros de extensão recebeu R$ 35,4 milhões em investimentos

 Obra representa um importante passo para o fortalecimento da mobilidade regional, com 11 quilômetros de rodovia asfaltada (Foto: Maurício Tonetto | SECOM-RS)
11 quilômetros Há 34 minutos

Governo do Estado entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto

Projeto garante mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas
Síntese Há 42 minutos

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 33ª sessão, 30ª ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2025

 (Foto: Anderson Freittag)
Inclusão Cultural Há 10 horas

Projeto “Vozes Que Brilham” da APAE Tenente Portela é selecionado pelo Fundo Social APOIAR 2025

Iniciativa apoiada pelo Sicredi prepara alunos para o Festival Nossa Arte, promovendo inclusão, talento e desenvolvimento pessoal por meio do teatro

 Com a nova pavimentação, o acesso entre Frederico Westphalen e Ametista do Sul fica totalmente asfaltado (Foto: Divulgação | DAER)
ERS-591 Há 1 dia

Governador entregou pavimentação conectando Ametista do Sul a Frederico Westphalen

Trecho de 8,86 quilômetros recebeu R$ 31,6 milhões em investimentos

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
18° Sensação
1.34 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Terça
° °
Últimas notícias
Política Há 10 minutos

Lula visita Sudeste Asiático para ampliar relação política e comercial
ERS-528 Há 31 minutos

Inaugurada a ligação asfáltica entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale
11 quilômetros Há 33 minutos

Governo do Estado entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto
Ranking Há 37 minutos

Sicredi é a maior empresa gaúcha e da Região Sul
Síntese Há 41 minutos

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,05%
Euro
R$ 6,27 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 621,565,22 +1,64%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6859 (22/10/25)
23
33
36
39
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3519 (22/10/25)
04
05
06
07
08
13
14
16
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2839 (22/10/25)
02
09
13
23
26
38
45
48
51
56
61
69
73
76
77
83
87
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2876 (22/10/25)
20
29
31
36
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias