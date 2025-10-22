Sicredi é a maior empresa gaúcha e da Região Sul

Sicredi é a maior empresa do Estado de acordo com o ranking divulgado pela Revista Amanhã e PwC (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – com mais de 2,9 milhões de associados no Rio Grande do Sul – é a maior empresa do Estado, de acordo com o ranking divulgado pela Revista Amanhã e PwC. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil que tem raízes no Rio Grande do Sul, mantém a liderança desde 2018. O levantamento apresenta o desempenho das grandes empresas gaúchas e tem como metodologia para a classificação, o Valor Ponderado de Grandeza (VPG) – resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido do exercício.

— A presença do Sicredi tem sido decisiva para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Estar em primeiro lugar no ranking das 500 Maiores do Rio Grande do Sul evidencia que nosso modelo de negócio, construído há mais de 120 anos, segue firme no propósito de gerar prosperidade no Estado. Estamos presentes em 484 cidades gaúchas, de um total de 497, atuando de forma próxima e atenta às necessidades de cada localidade em que estamos presentes. Esse resultado reflete a confiança de quem acredita na força do cooperativismo e caminha junto conosco — disse o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Durante evento, ocorrido em Porto Alegre, o Sicredi também foi reconhecido como a maior empresa entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. — Esta é a primeira vez que uma cooperativa ocupa a liderança no ranking da Revista Amanhã. É um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso com as regiões onde atuamos — acrescentou Márcio Port.

