Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 33ª sessão, 30ª ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2025

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 33ª sessão, 30ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 043/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel. Que o Poder Executivo providencie o estudo e a implantação de benefícios aos servidores públicos em forma de cartão alimentação ou uma cesta básica, para compensar a defasagem dos salários dos servidores.

- Projeto de Lei nº 077/2025, do Executivo: altera dispositivos e inclui § 2º ao artigo 164 da Lei Municipal nº 1.403/2000 que estabelece critérios para execução de atividade industrial, comercial ou de prestação de serviços no Município de Coronel Bicaco/RS, e dá outras providências.

Secretaria da Câmara Municipal, 21 de outubro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

