Fórum debate IA nas gestões pública e privada

Imersão IA Unicórnio da Gestão, dia 6 de novembro, tem programação com palestras, talks e painéis, em Porto Alegre

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/10/2025 às 21h28
Freepik

Especialistas em negócios, inovação e inteligência artificial estarão concentrados no CIEE-RS, em Porto Alegre, para apresentar, em um circuito de 15 palestras, um panorama das transformações e das possibilidades que tais recursos estão promovendo nos espaços de tomada de decisão, durante a primeira edição do IA Unicórnio da Gestão. O fórum agendado para o dia 6 de novembro definiu a programação para conduzir o público a uma jornada na qual eficiência e dados formam a base para guiar a gestão pública e privada a uma nova era.

A jornada terá palestras, talks e painéis com líderes de inovação e gestores públicos, responsáveis por mostrar como a IA está redefinindo a forma como as organizações tomam decisões e conduzem seus negócios. Ao processar grandes volumes de dados e identificar padrões antes desconhecidos ou de difícil mensuração, a IA oferece aos gestores uma base mais sólida para decisões estratégicas, reduzindo erros e incertezas. Essa capacidade analítica transforma informações em ações concretas, permitindo respostas mais rápidas em relação às mudanças de mercado, aumentando a competitividade e impulsionando inovação, eficiência e crescimento sustentável nas organizações do futuro.

Nesse contexto, teremos a palestra "Rio Grande do Sul: Lideranç a Pública na Era da Inteligência Artificial" e "Acelerando o Futuro: IA, Nuvem e Times de Elite na Era Digital" – essa conduzida por Lino Maggi, líder de Arquitetura AWS Brasil. Ele abordará mecanismos para construir times de elite e implementar soluções de IA em escala empresarial. Após, o head de inovação e IA da Agência Comunicação, Ricardo Vieira, apresentará o tema "O uso dos recursos de IA na aplicação prática para comunicação na indústria e no varejo". Ainda pela manhã, ocorre o primeiro talk do evento: a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stulp, e o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva, debatem acerca de "IA em Ação: Conexões entre Estado e Município". A manhã terá a programação encerrada com o painel "A utilização da IA nas empresas". Mediado pelo conselheiro de startups certificado pela Anjos do Brasil Vinicius Albrecht, reunirá o CEO da Crédito Real, Carlos Eduardo Ruschel, e o especialista em inovação da Fruki, Rodrigo Cury.

No turno da tarde, a imersão continua. Quem abre os trabalhos será o sócio-fundador da MCM Advogados, Marcel Marquesi, com o tema "IA na Gestão: O custo oculto e a blindagem jurídica". A conexão entre IA e a gestão pública passa pelo segundo painel do dia, que reunirá a secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, Danielle Calazans, a presidente da Procempa, Débora Roesler, e a presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, com mediação do jornalista Joel Maraschin. Após, o gerente de Inteligência da Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Invest RS), Rafael Spengler, mostrará a "Inteligência de Dados do RS".

As transformações digitais oportunizadas pela IA para governos que querem mais eficiência será o tema da palestra do CEO do Grupo Microtarget, Robson Galiano. Já a IA como ferramenta para aumentar a competitividade e melhorar a tomada de decisão será o centro da palestra do head de negócios em IA da EstatAnalytics, Emir Redaelli. A relação da IA com as pessoas entra na pauta do reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, que também falará sobre o futuro do trabalho na palestra "O Capital Humano na Era da IA". O último ato da imersão trará o líder de Inteligência Artificial na TOTVS, Ramon Martins da Silva, para um bate-papo provocador a respeito do papel da IA para quem decide.

O IA Unicórnio da Gestão terá ainda um momento de boas-vindas a partir das 9hs com a CEO da Storia Eventos e Projetos, Beatriz Moraes, o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto e também do Head de Relações Governamentais da Philip Morris Brasil, Cleber Silveira.  O evento é uma iniciativa do CIEE-RS e da Storia Eventos e Projetos, com apoio da Exata Comunicação, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre, Philip Morris Brasil, Famurs, Feevale, IAUPE, TOTVS, Blue Ville, Brasil Inovador, Rede Pampa, Coletiva.net e Jovem Pan FM.

 Serviço

O quê: IA Unicórnio da Gestão

Quando: 6 de novembro de 2025

Onde: Unidade do CIEE- RS – Centro Histórico de Porto Alegre

Público-alvo: Lideranças públicas e privadas, executivos do setor financeiro, gestores de inovação e profissionais interessados em estratégias de IA

Informações: https://iaunicorniodagestao.com.br

Divulgação/Banco de Imagens/Freepik
