Projeto “Vozes Que Brilham” da APAE Tenente Portela é selecionado pelo Fundo Social APOIAR 2025

Iniciativa apoiada pelo Sicredi prepara alunos para o Festival Nossa Arte, promovendo inclusão, talento e desenvolvimento pessoal por meio do teatro

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com informações Professor Anderson Freittag
22/10/2025 às 14h49 Atualizada em 22/10/2025 às 15h04
(Foto: Anderson Freittag)

A APAE Tenente Portela celebra a seleção do projeto “Vozes Que Brilham: Teatro, Inclusão e Talento no Palco da Vida” no Fundo Social APOIAR 2025, uma iniciativa do Sicredi que incentiva ações sociais e culturais em todo o Estado.

O projeto tem como objetivo preparar os alunos da instituição para o Festival Regional de Artes das APAEs do Rio Grande do Sul – Nossa Arte, que acontecerá no primeiro semestre de 2026. Após conquistar o título de campeã na última edição, a APAE busca repetir o sucesso e fortalecer ainda mais sua presença nas artes cênicas.

Com início previsto para novembro de 2025, os preparativos contam com o apoio do Sicredi, que viabilizará a contratação de um professor especializado em dramaturgia e direção teatral, vindo de fora da cidade. O profissional atuará nos dias 21 e 22 de novembro, conduzindo a criação do texto e o início dos ensaios.

A equipe responsável pela execução do projeto é formada por Elis Winck, diretora da APAE Tenente Portela; Naiara Figer, coordenadora pedagógica; Anderson Freittag, dramaturgo e diretor da peça; e Lana Portz, assistente de direção e ensaiadora.

“O incentivo a projetos como este é essencial para que a arte continue sendo um canal de crescimento, pertencimento e autoconhecimento dentro das escolas. Quando os alunos têm acesso ao teatro, aprendem a se expressar, a ouvir o outro e a encontrar sua própria voz”, destacou o professor Anderson Freittag.

O apoio financeiro do Sicredi, por meio do Fundo Social APOIAR, será fundamental para a realização do projeto, possibilitando tanto a contratação do professor quanto a confecção dos figurinos que comporão o espetáculo.

A APAE Tenente Portela agradece ao Sicredi pela confiança e parceria, reafirmando seu compromisso com a educação inclusiva, o desenvolvimento artístico e o fortalecimento da cidadania através da arte e da cultura.

Contato para mais informações:

Professor Anderson Freittag

Telefone: (51) 98135-9239

E-mail: [email protected]

 

Sobre o Festival Nossa Arte:

O Festival Regional de Artes das APAEs do Rio Grande do Sul, conhecido como Nossa Arte, é um dos eventos mais importantes do calendário artístico e inclusivo das APAEs. Reúne apresentações de teatro, música, dança e artes visuais, valorizando o talento e a expressão dos alunos. Na edição anterior, a APAE Tenente Portela conquistou o primeiro lugar e, agora, se prepara para defender o título e continuar sua trajetória de sucesso nas artes.

 

 

 

