Novela gravada em Santa Catarina estreia com liderança de audiência em Portugal

Terra Forte, a novela da emissora portuguesa TVI, estreou nesta segunda-feira, 20, em Portugal, com a liderança de audiênc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
21/10/2025 às 19h09
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Thiago Kaue / SECOM

Terra Forte, a novela da emissora portuguesa TVI, estreou nesta segunda-feira, 20, em Portugal, com a liderança de audiência. A produção que teve cenas gravadas em Santa Catarina somou 19,5% de share diário (número de aparelhos ligados ao mesmo tempo). Em segundo lugar apareceu a SIC, com 14,7% e RTP1 em terceiro com 9,1%. Com isso, começa a virar realidade a expectativa sobre um impacto positivo para o estado no exterior, visando aumentar ainda mais o número de turistas internacionais. Atualmente, Santa Catarina já é o terceiro destino de visitantes internacionais no país.

A trama central de Terra Forte narra uma história de amor que une os Açores, em Portugal, ao nosso estado, destacando a saga de uma família que aqui prospera com a criação de cavalos. Essa narrativa não apenas posiciona Santa Catarina como um destino acolhedor e de oportunidades, mas também associa a imagem a valores, resiliência, mas tamém beleza natural. As gravações da novela foram realizadas nos Açores e em Florianópolis.

No último dia 13 de outubro ocorreu um evento de lançamento da novela, em Florianópolis com a presença de atores da produção e da autora da obra.

A ação do Governo do Estado foi realizada a partir de uma parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a Fundação Cultural Badesc e a portuguesa TVI. “Estamos muito felizes com a repercussão positiva que a estreia da novela Terra Forte teve em Portugal. É muito importante para nós termos Santa Catarina na vitrine mundial, entrando diariamente na casa de incontáveis pessoas. Temos certeza que isso trará um aumento de turistas europeus para o nosso estado e mudança muito positiva para a economia catarinense”, comemorou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Impactos doset-jetting

O fenômeno doset-jetting, turismo motivado por locações de filmes e novelas, é uma tendência consolidada e com múltiplos casos de sucesso. A própria TVI, emissora de Terra Forte, colheu frutos recentemente com a novela Cacau, gravada em Itacaré, na Bahia, que gerou um crescimento expressivo no fluxo de turistas europeus para a região e registrou o melhor verão da sua história em 2025, segundo dados da Secretaria de Turismo baiana.

No Brasil, outros exemplos de sucesso incluem o aumento de mais de 500% nas buscas pelo Monte Roraima após a novela Império e o crescimento de 112% na procura por Salvador durante a exibição de Segundo Sol, demonstrando o enorme potencial de conversão da audiência em visitantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
imagem generativa (GPT)
