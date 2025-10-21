Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

O TRIPA E SUAS ARTEIRICES

De vacinador improvisado a vendedor de rifa — o guri magro aprontava de tudo no interior da Portela antiga

Por: Jalmo Fornari
21/10/2025 às 14h26
O TRIPA E SUAS ARTEIRICES

O Tripa era um rapaz magro, franzino até, mas alto, com um olhar atento e esperto. Sempre tinha uma história nova para contar. Era prestativo até certo ponto, parceiro dos amigos — mas, acima de tudo, era criativo. Muito criativo. Especialmente quando se tratava de inventar uma boa história para “enrolar” alguém.

Na adolescência, começou a se destacar na pequena cidadezinha. Não demorou para que suas façanhas passassem a ser consideradas... casos de polícia. Eram muitas as suas “peças”, se assim podemos chamar.

💉 A vacina de Q-Suco

Teve aquela do surto de raiva na região. Ao ouvir os comentários na rádio e na fila da venda, o Tripa teve uma ideia genial (e criminosa). Comprou dois ou três litros daqueles refrescos de abacaxi da marca Q-Suco — os de pó, que bastava misturar com água —, arrumou uma camisa branca, encontrou umas seringas usadas no descarte do Hospital Santo Antônio e, pronto: virou vacinador itinerante.

Saiu pelo interior vacinando os cachorros dos colonos. Cobrava bem pelo serviço e ainda prometia voltar para verificar a “evolução do tratamento”.

Alguns dias depois, agricultores começaram a chegar, apavorados, na inspetoria veterinária e na delegacia da cidade. Os cães vacinados — os que não haviam morrido — apresentavam inchaços, febre e até imobilidade nas patas. Um verdadeiro escândalo rural.

Quando os colonos descreviam o tal vacinador — magro, alto, camisa branca e com olhar esperto — não precisava muito:

— Mais uma do Tripa!

E alguém, no balcão da venda, ainda completou entre uma risada e outra:

— Pelo menos os cachorros ficaram imunizados... contra o próprio Tripa!

🎟️ A rifa da trilhadeira

Tem também o golpe da trilhadeira. Naqueles tempos, uma trilhadeira era o sonho de consumo de todo agricultor. E como havia uma em exposição, novinha, o Tripa logo viu oportunidade.

Pegou talonários antigos e numerados que encontrou no lixo do Banrisul, passou uma saliva no topete e foi até o ponto de exibição. Observava os colonos encantados com a máquina e se aproximava com sua lábia afiada:

— Tô com os últimos números da rifa! — dizia com convicção.
— É só 5 pila e tu pode levar essa belezura pra casa. O sorteio é domingo, na Festa da Igreja!

Vendeu como água. Chegado o tal domingo, durante o suposto sorteio, muitos colonos esperavam ansiosos e comentavam:

— Dizem que quem tava vendendo os números era um guri magro, meio comprido, cabelo colado...

Não precisou muito.

— Foi o Tripa!!!

E o mais velho da roda ainda concluiu, ajeitando o chapéu e com olhar de quem sabia das coisas:

— Esse Tripa podia até não ser santo, mas sabia fazer milagre... com o dinheiro dos outros!

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jalmo Fornari Há 6 dias

“Em marcha ré para a missa”

O dia em que o jipe venceu, mas o pescoço perdeu.)
Jalmo Fornari Há 4 semanas

Nos tempos dos bailes de comunidade

Sacanagens noturnas e desastres aromáticos nos bailes do interior
Jalmo Fornari Há 1 mês

Embriagado de Tabú

A verdadeira história do perfume e do torpedo
JALMO FORNARI Há 1 mês

Lavou bem lavadinho...

Brincadeiras com os focas da redação
JALMO FORNARI Há 2 meses

Uma história de amor

A Novena da Imagem e o Amor que Durou 60 Anos

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari é diretor-proprietário do Sistema Província de Comunicação. Jornalista já atuou nos principais veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, como as rádios Gaúcha e Guaíba. Também é advogado com pós graduação em direito previdenciário. Como político foi vereador em Tenente Portela por diversos mandatos, tendo ocupado por diversos momentos o cargo de prefeito. Nesta coluna você acompanha crônicas, textos e memórias.
Ver notícias
Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
24° Sensação
3.31 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Branding fraco custa 23% da receita anual de empresas
Senado Federal Há 5 minutos

Aprovada isenção de tributos para incentivar doação de medicamentos
Senado Federal Há 5 minutos

Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Senado Federal Há 5 minutos

CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Câmara Há 5 minutos

Projeto cria medidas contra tarifas abusivas no comércio exterior

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,17%
Euro
R$ 6,24 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 632,736,51 -0,03%
Ibovespa
144,116,10 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias