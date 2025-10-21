Terça, 21 de Outubro de 2025
Biólogo de Três Passos entrega 56 serpentes ao Instituto Butantan

Projeto “Você Cientista” envolve comunidade no estudo de espécies e seus venenos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Imprensa / Prefeitura Municipal de Três Passos
21/10/2025 às 11h38
(Foto: Divulgação)

O biólogo Arthur Diesel Abegg, de Três Passos, viajou no dia 17/10/2025 a São Paulo para realizar a entrega de 56 serpentes coletadas nos últimos quatro meses na região noroeste do Rio Grande do Sul ao Instituto Butantan.

A ação integra o Projeto “Você Cientista”, uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Três Passos e o Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, que tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre as serpentes da região, incluindo o estudo de seus venenos, anatomia e perfil genético.

Entre as 10 espécies entregues, destacam-se exemplares de cobras-verdes, jararacas-pintadas e corais-verdadeiras — espécies de grande importância científica e médica.

Durante esse período, 22 colaboradores participaram da iniciativa, comunicando-se diretamente com o biólogo Arthur Abegg ou com a Secretaria de Meio Ambiente para a captura de serpentes encontradas em suas propriedades. O projeto também contou com o apoio de instituições parceiras, como a PATRAM e o Corpo de Bombeiros de Três Passos, que auxiliaram na coleta e no manejo seguro dos animais.

Os integrantes do Projeto “Você Cientista” expressam profundo agradecimento a todos os colaboradores e entidades envolvidas, destacando que o sucesso da ação depende da participação ativa da comunidade. Durante sua permanência no Instituto Butantan, Arthur Abegg foi recebido pelo Dr. Felipe Grazziotin, curador das Coleções Zoológicas da instituição. O pesquisador elogiou a iniciativa e destacou sua relevância:

“O trabalho desenvolvido em Três Passos é um exemplo de como o envolvimento da comunidade e o esforço das instituições locais podem contribuir significativamente para a ciência. Esse tipo de parceria fortalece a pesquisa científica e também promove a conscientização ambiental e o respeito pela fauna brasileira”, afirmou o Dr. Felipe.

O Projeto “Você Cientista” segue em andamento, e a população pode continuar colaborando com o envio de informações sobre serpentes encontradas na região, ajudando a transformar conhecimento local em avanços científicos que podem salvar vidas. A população é orientada a não capturar serpentes por conta própria, devendo acionar a Secretaria de Meio Ambiente ou o biólogo Arthur Abegg, que realizam o manejo seguro.

Outro ponto importante é que o transporte dos animais até o Instituto Butantan é gratuito, custeado pela própria instituição, sendo relevantes tanto serpentes vivas quanto mortas para a pesquisa científica.

 

 

 

