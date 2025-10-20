Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chile se destaca com roteiros que vão dos desertos aos lagos

Destino oferece experiências variadas em regiões como Atacama, Patagônia, Lagos Andinos e Santiago

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 14h58
Chile se destaca com roteiros que vão dos desertos aos lagos
imagem generativa (GPT)

Conhecido por sua geografia única e contrastes marcantes, o Chile se consolida como um dos destinos mais versáteis da América do Sul. Segundo especialistas da Schultz Operadora, o país atrai tanto viajantes que buscam aventura em paisagens extremas quanto aqueles interessados em cultura, enoturismo e experiências urbanas.

Com mais de quatro mil quilômetros de extensão de norte a sul, o Chile reúne destinos que vão do árido Deserto do Atacama às geleiras da Patagônia, passando por regiões vinícolas, lagos andinos e cidades modernas como Santiago. Essa diversidade permite a criação de roteiros personalizados, adaptados a diferentes perfis e épocas do ano.

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, explica que o interesse pelo Chile tem crescido não apenas por seus atrativos naturais, mas também pela estrutura turística consolidada. "O país oferece uma excelente combinação entre natureza, cultura, boa gastronomia e infraestrutura. É possível montar desde roteiros enxutos até viagens mais completas, que combinam diversas regiões", afirma.

No norte, o Deserto do Atacama se destaca como um dos cenários mais impressionantes do continente, com paisagens de salares, gêiseres, lagoas altiplânicas e céus estrelados. Já no extremo sul, a Patagônia Chilena atrai amantes do ecoturismo com trilhas, montanhas e glaciares no Parque Nacional Torres del Paine.

A região dos Lagos Andinos, entre Puerto Varas e Frutillar, é ideal para quem busca clima ameno, paisagens de montanhas com neve e experiências culturais com influência alemã. No centro do país, Santiago serve como porta de entrada e base para visitas a vinícolas no Vale do Maipo e ao balneário de Valparaíso.

"O Chile permite criar diferentes combinações. Atacama com Santiago é muito procurado por quem tem até oito dias. Já viagens que incluem Patagônia e região dos Lagos exigem mais tempo, mas entregam experiências completamente distintas em um mesmo país", destaca o diretor.

Entre os perfis mais comuns de viajantes estão casais em busca de paisagens românticas, famílias que desejam conforto e segurança e aventureiros que priorizam contato com a natureza e trilhas desafiadoras. A Schultz Operadora também identifica aumento na procura por roteiros que incluam experiências gastronômicas e vinhos.

De acordo com a operadora, o Chile segue como um dos destinos com melhor custo-benefício da América do Sul, principalmente para quem busca viagens internacionais mais curtas, mas sem abrir mão de infraestrutura e diversidade de atrações.

Para saber mais sobre os roteiros no Chile oferecidos pela Schultz Operadora, basta acessar: https://www.schultz.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 4 dias

Setur abre edital de chamamento público para expositores junto ao estande do Estado na BTM 2025

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) anuncia a seleção de interessados em participar como coexpositores no estande do Estado...

 Divulgação - Equipotel 2025
Turismo Há 3 semanas

Feira Equipotel projeta crescimento de 12% em negócios nos próximos meses

Evento atraiu profissionais e executivos de hotéis, bares, restaurantes e centros de hospitalidade que estão em período estratégico de preparação p...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Governo de Santa Catarina promove Roadshow na Argentina para ampliar turismo qualificado

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) dará continuidade à estratégia de promoção internacional com o lançamento do Roadshow S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Santa Catarina destaca a força do enoturismo no estado durante participação da ProWine 2025

Pela primeira vez, Santa Catarina participa da ProWine 2025, a maior feira profissional de vinhos e destilados das Américas. O estado chega ao even...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Santa Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina na Argentina

Foto: Roberto Zacarias / SECOMSanta Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT 2025), que ocorre em Buenos Ai...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias
Educação Há 6 minutos

Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026
Fazenda Há 6 minutos

Receita Estadual publica pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do primeiro semestre de 2025
Câmara Há 6 minutos

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários
Senado Federal Há 7 minutos

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 632,354,67 +3,33%
Ibovespa
144,626,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias