Foco de raiva herbívora mata 25 animais em Eugênio de Castro

Doença é transmitida por morcegos-vampiros e não tem cura, mas há vacinação preventiva

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
20/10/2025 às 11h19 Atualizada em 20/10/2025 às 11h22
Foco de raiva herbívora mata 25 animais em Eugênio de Castro
(Foto: Wilson Hoffmeister Junior / SEAPI)

Um foco de raiva herbívora causou a morte de 24 bovinos e um equino em uma mesma propriedade na localidade de Rincão dos Antunes, no município de Eugênio de Castro. Os primeiros óbitos foram registrados em julho e o diagnóstico foi confirmado em 13 de outubro, após análise laboratorial feita pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Porto Alegre.

Em nota, a Seapi afirma que não se trata de um surto, e sim, de um foco (leia na íntegra ao final da reportagem). Segundo a fiscal estadual agropecuária, Carina de Moura Fernandes, não há relatos de outros animais com sintomas ou casos de mortandade na região.

Ainda assim, a Seapi adotou medidas preventivas e já visitou todas as propriedades com criação de animais domésticos cadastradas num raio de 10 quilômetros a partir do local — área considerada perifoco, conforme o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros.

A vacinação contra a raiva não é obrigatória. Mas é fundamental que os produtores imunizem os seus animais de forma preventiva. “A raiva não tem cura e seu controle é feito com a redução da população de morcegos hematófagos e a vacinação em massa”, explica Carina.

Na propriedade onde aconteceu o surto, foi identificado um refúgio de morcegos-vampiros — principais transmissores do vírus da raiva. Ainda de acordo com a fiscal, o período de incubação da doença em animais varia entre 45 e 60 dias após a mordida e os sintomas costumam surgir pouco antes da morte, entre cinco e sete dias depois dos primeiros sinais.

Carina reforça que os produtores devem ficar atentos a sinais clínicos compatíveis com a raiva, como salivação excessiva, dificuldade para se alimentar, beber água ou se levantar, além de movimentos descoordenados. Também é fundamental comunicar imediatamente às inspetorias veterinárias qualquer agressão por morcegos ou suspeita de casos da doença.

A raiva herbívora é uma doença viral fatal que afeta principalmente bovinos, equinos e ovinos, sendo considerada uma zoonose — ou seja, pode ser transmitida aos seres humanos.

Confira na íntegra a nota da Seapi:

“Foi identificado um foco, e não um surto, de raiva herbívora no município de Eugênio de Castro, no Noroeste gaúcho. O Serviço Veterinário Oficial do RS (SVO-RS) atendeu a notificação, fez a coleta do animal que morreu no início do mês e teve laudo confirmado para a doença no dia 13 de outubro. Não há como afirmar que os 25 animais que morreram desde julho na propriedade são em razão da raiva, pois só agora houve a notificação ao SVO. A Inspetoria Veterinária de Defesa Agropecuária já está trabalhando na região e as propriedades no raio de 10 km estão sendo visitadas para identificar possíveis refúgios de morcegos hematófagos.”

 

 

 

