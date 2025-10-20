Segunda, 20 de Outubro de 2025
Caminhada dos Mártires tem início em Três Passos em direção a Nonoai

Percurso de 200 km revive trajetória dos Beatos Manuel e Adílio e reforça devoção.

Por: Marcelino Antunes Fonte: PN Notícia
20/10/2025 às 11h02
Caminhada dos Mártires tem início em Três Passos em direção a Nonoai
(Foto: Reprodução)

A tradicional Caminhada dos Mártires teve início neste sábado, 18 de outubro, partindo de Três Passos com destino a Nonoai. O percurso de aproximadamente 200 quilômetros é marcado por intensa fé, devoção e espiritualidade.

 O trajeto revive o caminho percorrido pelos Beatos Manuel e Adílio, que deram suas vidas em testemunho de fé e amor a Deus. A caminhada reúne fiéis de diversas comunidades em um momento profundo de reflexão e oração, mantendo viva a memória e o legado deixado pelos beatos.

 Mais do que uma jornada física, a Caminhada dos Mártires é celebrada como um ato de fé e esperança, fortalecendo os laços espirituais e a devoção que une gerações.

 

 

 

