Caminhada dos Mártires tem início em Três Passos em direção a Nonoai

A tradicional Caminhada dos Mártires teve início neste sábado, 18 de outubro, partindo de Três Passos com destino a Nonoai. O percurso de aproximadamente 200 quilômetros é marcado por intensa fé, devoção e espiritualidade.

O trajeto revive o caminho percorrido pelos Beatos Manuel e Adílio, que deram suas vidas em testemunho de fé e amor a Deus. A caminhada reúne fiéis de diversas comunidades em um momento profundo de reflexão e oração, mantendo viva a memória e o legado deixado pelos beatos.

Mais do que uma jornada física, a Caminhada dos Mártires é celebrada como um ato de fé e esperança, fortalecendo os laços espirituais e a devoção que une gerações.